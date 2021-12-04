 

В Раде заявили о мобилизации на Украине без объявления военного положения

04.12.2021, 10:24, Разное
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На Украине могут призвать резервистов без объявления в стране мобилизации. Соответствующий законопроект приняли в Верховной Раде еще весной 2021-го, но вступил в силу он только недавно. Подробнее об этом документе рассказал руководитель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время беседы с представителями средств массовой информации.

Депутат уточнил, что если возникнет необходимость в мобилизации групп конкретной военной профессии ради усиления отдельных участков границы государства, введение военного положения не будет являться обязательным условием. Такими полномочиями наделен действующий украинский лидер Владимир Зеленский.

Также Арахамия прокомментировал слова президента Украины о готовящемся в стране госперевороте. Депутат рассказал, глава государства располагает всей необходимой для таких заявлений информацией. Также парламентарий выразил надежду, что в ближайшем будущем СБУ предоставит новые данные по этой теме.

Ранее о вооруженных силах Украины высказался бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. По мнению генерала, в случае полномасштабного конфликта с Россией украинская армия не сможет нанести серьезный урон и заставить противника отступить.



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