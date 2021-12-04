 

“Русские нас предупреждали”: британский политолог Ливен о присоединении Украины к НАТО

04.12.2021, 10:24, Разное
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Возможное вступление Украины в НАТО обсуждается уже много лет, но весьма активно – лишь в последнее время. В этом году в Незалежной даже прошли учения Североатлантического альянса. В России к такому сближению относятся весьма настороженно и напоминают Западу о “красных линиях”.

В аудиопрограмме “История в своем развитии”, опубликованной на сайте издания
The Washington Times, британский политолог Анатоль Ливен указал, что Москва обещала резко отреагировать на планы по присоединению Украины к НАТО, однако члены альянса не восприняли возражения всерьез. “Русские нас предупреждали снова и снова”, – сказал эксперт.

По его мнению, нельзя говорить о вступлении Незалежной в НАТО как о безболезненном, не влекущем за собой серьезных последствий шаге. Мол, прежде чем предлагать Украине членство в альянсе, необходимо быть уверенным в готовности сражаться с РФ.

Ранее замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева заметила, что НАТО не сможет объяснить продвижение к российской границе. По словам политолога, члены альянса не станут признаваться в своих амбициях и жаловаться на то, что Россия им мешает достигать мирового господства.



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