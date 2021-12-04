Более 200 тыс. украинцев привились от коронавируса за сутки

Первую дозу получил 70 581 человек, полностью иммунизированы – 136 129 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок вчера сделали вакцинами Pfizer (106 241) и Sinovac (82 136), также 27 752 прививки сделали вакциной Moderna.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу 13 685 627 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. В общей сложности сделано 25 375 687 прививок.

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Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

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