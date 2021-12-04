Волонтеров в Москве наградил глава Красного Креста и Красного Полумесяца

Победителей и лауреатов одного из треков премии #МЫВМЕСТЕ наградил президент Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

Первым победителем в номинации «Personal Contribution of a Citizen» стал проект жительницы Казахстана Данары Сарановой «Адресная помощь жителям города Шымкент». В пандемию Данара занималась организацией помощи для врачей и малообеспеченных семей. Ее проект позволил оказать помощь более чем 400 врачам и 500 семьям, оставшихся без средств к существованию. Кроме того, команда Данары раздала более 1,2 миллиона масок жителям города Шымкент и сформировала 15 грузов гуманитарной помощи в соседние регионы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Второй победитель – проект «Не оставайся равнодушным», автор которого Адиль Абдулаев из Азербайджана. Вместе с друзьями он создал акцию «Не оставайся равнодушным»). Цель акции – продуктовая помощь гражданам, которые остались без средств к существованию. За два месяца волонтеры обеспечили продуктами 6 153 семьи (более 24 000 человек) в Баку и 11 регионах страны. В рамках проекта удалось собрать более 100 тыс. долларов.

Третьим победителем стал проект «Помощь бедным семьям», его создал Селия Хосе Домингос Дантас из Бразилии. Он является Президентом некоммерческой организации «Bayeux Franco Brasileira». В рамках пандемии НКО организовала службу по сбору пожертвований для покупки продуктов питания и гигиенических принадлежностей для особо уязвимых семей в самых бедных регионах страны. С марта 2020 года организация помогла 14 757 семьям продуктами питания, предметами гигиены и предметами первой необходимости. В совокупности НКО распространила более 45 тонн гуманитарной помощи населению.

Победители трека «We are together» получат денежный приз в размере 10 тыс. долларов и поддержку от партнеров Премии в течение года.