Горный удар произошел на шахте «Черемуховская – Глубокая» в Свердловской области

Горный удар произошел на шахте «Черемуховская – Глубокая», информации о пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве рассказали, что «в Североуральском городском округе, поселок Черемухово, зарегистрирована сейсмическая активность «горный удар» на шахте «Черемуховская – Глубокая» ОАО «СУБР», информации о пострадавших не поступало, передает РИА «Новости».

Там добавили, что шахта работает в штатном режиме. Подразделения военизированных горноспасательных частей МЧС РФ не привлекались.

«Черемуховская – Глубокая» – вторая по глубине шахта в РФ – 1550 м, диаметр вертикального скипо-клетевого ствола – 8 м. В шахте работает три подъемно-спусковых механизма.

Производительность шахты 3,4 млн тонн бокситов в год. Запасы разведанной руды составляют 240 млн тонн. Содержание алюминия в руде до 60 %.

Напомним, в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» в ноябре погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек.

Следственный комитет предъявил обвинения директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину.

Президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса заявил, что огульных обвинений и «наездов» в ситуации с «Листвяжной» никто не допустит.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как угольные короли ответят за смерть шахтеров.

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