Депутатам, отказавшимся от новогоднего отдыха за рубежом, выплатят по 500 тысяч рублей

В Госдуму внесён законопроект “О мерах материального поощрения депутатов парламента, преданных Отечеству”.

Суть документа – побудить парламентариев провести новогодние выходные на территории России. Тем самым, депутаты не только простимулируют российскую экономику, но и подадут положительный пример для соотечественников, говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту законодательного акта, авиа- и железнодорожные трансферы подлежат оплате в полном объёме, также депутаты смогут рассчитывать на компенсацию затрат на топливо после предъявления чеков, если он предпочтут передвигаться на личном автомобиле.

Дополнительно в качестве новогодней патриотической премии каждый парламентарий получит по 500 тысяч рублей.

– Отдых на отечественных курортах, особенно горнолыжных, по стоимости конкурирует с лучшими иностранными аналогами. Поэтому необходимо поощрить законодателей и выплатить им 500 тысяч рублей. Мера также поможет им избежать соблазна участия в коррупционных действиях, – заявил депутат Иосиф Эпштейн.

По окончании новогодних каникул всех депутатов проверят на пребывание на территории РФ. В случае невыполнения требований закона им надлежит вернуть выделенные средства в бюджет. Также они могут отказаться от премии, подав заявление.

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