За сутки в Украине COVID-19 заболели 13 тыс. человек

Среди заболевших 1196 детей и 200 медработников. Попали в больницу 2764 инфицированных. 436 пациентов умерли, 22 765 – выздоровели.

Сутками ранее в стране подтвердили 13 777 новых случаев коронавирусной инфекции и 222 смерти среди пациентов с COVID-19.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине, по информации Минздрава, заболело 3 490 855 человек, выздоровело – 3 041 385 человек, летальных исходов – 88 002.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

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