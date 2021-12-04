 

Иран захотел внести радикальные изменения в проект документа по ядерной программе

04.12.2021, 9:08, Новости дня
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Делегация Ирана на переговорах в Вене предложила радикально переработать проект документа по ядерной программе, чем и объясняется болезненная реакция Запада, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

Ульянов заявил, что «на наших западных партнеров сильное впечатление произвело то, что иранская сторона предложила очень существенно переработать, радикально переработать проект ядерного документа, который согласовывался в течение предыдущих шести раундов», западным делегациям показалось, что «этот подход слишком радикален, отсюда такая болезненная реакция», передает ТАСС.

Дипломат отметил, что на переговорах в Вене действует правило: ничто не согласовано, пока не согласовано все.

«Поправки в принципе всегда возможны, перемена в позиции – это нормально, но, конечно, желательно, чтобы такие поправки (…) не превращались в тормоз на пути прогресса», – отметил он.

«То, что иранцы требуют гарантий, – это абсолютно понятно и обоснованно. Должна быть хоть какая-то уверенность в том, что не будет повторен зловредный эксперимент, который произошел при (занимавшем тогда должность президента США) Дональде Трампе, с политикой максимального давления, с дополнительными санкциями», – добавил Ульянов.

Он отметил в позитивном ключе то, что 30 октября лидеры США, Великобритании, Германии и Франции «выступили с совместным заявлением, в котором содержится фраза (президента США Джо) Байдена о том, что он подтверждает готовность США полностью соблюдать восстановленную ядерную сделку так долго, как это будет делать Иран».

«Наверное, это элемент политической гарантии, ее нужно положить на бумагу в рамках переговорного процесса. Если необходимо что-то еще, наверное нужно, то это тоже может быть предметом переговоров. Иран как наиболее заинтересованная сторона должен давать свои предложения, а остальные очень внимательно их рассматривать. Вопрос, который ставят иранцы, абсолютно закономерен и оправдан», – указал дипломат.

Раунд переговоров по иранской ядерной программе в австрийской столице не завершен, он продолжится на следующей неделе.

Ранее Иран согласился работать по ядерному треку на переговорах по СВПД.

Напомним, США обвиняют Иран в испытаниях ракет, способных нести ядерные снаряды. Тегеран утверждает, что ракетная программа нацелена на оборону и не нарушает резолюции Совбеза ООН.

В сентябре Иран выразил надежду на снятие санкций в результате переговоров по ядерной сделке.



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