 

В ВОЗ обозначили сроки инспекции по признанию «Спутника V»

04.12.2021, 9:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года, сообщили в пресс-службе ВОЗ.

В ВОЗ заявили, что представители организации и РФПИ «встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины», передает РИА «Новости».

«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», – добавили там.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.

При этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и ВОЗ в игнорировании успехов «Спутника V».

Напомним, «Спутник V» показал лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Эксперт: За стройкой новых городов в Сибири будет следить вся страна

20.11 / В России за сутки подтвердили COVID-19 у рекордного числа граждан

17.07 / Швейцарские ученые расшифровали мысли человека во время глубокого сна

15.09 / “Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 будет действовать 120 дней с момента прививки, “зеленый” – 365 дней – Минздрав Украины

14.10 / Разумков заявил, что всенародный опрос не может быть репетицией референдума

10.06 / УП – Берлин дал понять Киеву, что Украина не получит оружия

27.01 / В Иерусалиме вспомнили жертв Холокоста и защитников блокадного Ленинграда

08.09 / Политологт: Зиничев был настоящим героем

08.12 / Трамп хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат США – СМИ

17.06 / 1+1 – на Украине продлевают карантин, но ослабляют ограничения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика