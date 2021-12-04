В ВОЗ обозначили сроки инспекции по признанию «Спутника V»

Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года, сообщили в пресс-службе ВОЗ.

В ВОЗ заявили, что представители организации и РФПИ «встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины», передает РИА «Новости».

«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», – добавили там.

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Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.

При этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обвинил чиновников Европейского медицинского агентства (ЕМА) и ВОЗ в игнорировании успехов «Спутника V».

Напомним, «Спутник V» показал лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин.