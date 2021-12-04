 

Почему русские недовольны переездом в США: 5 основных причин

04.12.2021, 9:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Переезд в Америку представляется людям как праздник, ведь их ждут массивные небоскребы, высокооплачиваемая работа, красивые вещи и вкусная еда.

Но решаясь не переезд, многие сталкиваются с неожиданностями, например налогами на покупки, достаточно высокие цены, не всегда качественные услуги. Расскажем о пяти причинах, по которым люди жалеют о переезде в США.

Дорогая медицина

Если вы заболели в Америке, приготовьте сбережения, чтобы отдать их за услуги клиники. Страховка помогает перекрыть лишь небольшую часть счетов.

Дорогое жилье

Этот фактор во многом зависит от местоположения дома или квартиры, при этом купить даже недорогое жилье может позволить себе не каждый человек. Получить кредит на дом и квартиру здесь тоже проблематично – понадобится внести крупный первый взнос.

Низкое качество услуг в салонах красоты

Несмотря на высокие цены, например, на маникюр и стрижку, не в каждом салоне можно получить действительно качественную услугу.

Бюрократические сложности

Иммигранты сталкиваются со сложной системой при необходимости оформить тот или иной документ.

Отпуска и больничные

В США есть много странностей, связанными с отпуском и больничным. Руководитель компании, в которой работает сотрудник, может самостоятельно принимать решение об отпуске, определять количество дней. Также стоит знать, что больничный лист оплачивается не все работникам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / «Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек?»

06.02 / Пенсионеры Московской области получат билеты на фильм «Зоя» в счёт пенсии

09.12 / Ученые назвали последствия сексуального воздержания

15.10 / В России введут социальный рейтинг журналиста

25.06 / Перевод на дистанционный режим коснется 30% сотрудников за исключением привитых

28.11 / Мнение: Прививайся!

04.08 / Из-за дефицита украинцев экспертов на передаче “Время покажет” заменят армянами

16.08 / В Ясеневе обустроили более 40 детских и спортивных площадок

16.11 / Мнение: Невинные жертвы террора

11.07 / Бруклин Бекхэм подтвердил помолвку с Николой Пельтц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика