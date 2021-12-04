Почему русские недовольны переездом в США: 5 основных причин

Переезд в Америку представляется людям как праздник, ведь их ждут массивные небоскребы, высокооплачиваемая работа, красивые вещи и вкусная еда.

Но решаясь не переезд, многие сталкиваются с неожиданностями, например налогами на покупки, достаточно высокие цены, не всегда качественные услуги. Расскажем о пяти причинах, по которым люди жалеют о переезде в США.

Дорогая медицина

Если вы заболели в Америке, приготовьте сбережения, чтобы отдать их за услуги клиники. Страховка помогает перекрыть лишь небольшую часть счетов.

Дорогое жилье

Этот фактор во многом зависит от местоположения дома или квартиры, при этом купить даже недорогое жилье может позволить себе не каждый человек. Получить кредит на дом и квартиру здесь тоже проблематично – понадобится внести крупный первый взнос.

Низкое качество услуг в салонах красоты

Несмотря на высокие цены, например, на маникюр и стрижку, не в каждом салоне можно получить действительно качественную услугу.

Бюрократические сложности

Иммигранты сталкиваются со сложной системой при необходимости оформить тот или иной документ.

Отпуска и больничные

В США есть много странностей, связанными с отпуском и больничным. Руководитель компании, в которой работает сотрудник, может самостоятельно принимать решение об отпуске, определять количество дней. Также стоит знать, что больничный лист оплачивается не все работникам.