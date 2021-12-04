Новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол утвердили в России

Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами начнет действовать в РФ с 1 марта 2022 года, соответствующий приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года», – говорится в документе, передает ТАСС.

Его вступление в силу планировалось с 1 апреля 2021 года. По каким причинам сроки были перенесены, в приказе не уточняется.

Теперь автошколы должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся. Уведомление можно направить почтовым отправлением или через личный кабинет на портале «Госуслуг».

Должностные лица, получив документы, проверяют, нет ли среди кандидатов в водители лишенных прав или людей с медицинскими противопоказаниями к управлению машиной.

Кроме того, проверяются сведения об организации, выдавшей медсправки. В случае выявления оснований для недопуска к обучению на водительские права, в автошколу в течение трех дней направляется соответствующая информация.

Приказ предусматривает порядок взаимодействия для проведения экзамена. От автошколы должно быть направлено заявление в Госавтоинспекцию с указанием предполагаемого количества экзаменуемых, периода и времени проведения экзаменов, в том числе повторных, категорий и подкатегорий транспортных средств.

Как и ранее, автошкола может получить отказ в назначении места, даты и времени проведения экзаменов в составе организованной группы.

«Основанием является отсутствие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии», – сказано в приказе.

О результатах рассмотрения заявления автошколу уведомляют по почте или через «Госуслуги» не позднее трех дней после принятия решения. График проведения экзаменов размещается на официальном сайте Госавтоинспекции.

Ранее Колокольцев раскритиковал качество подготовки в автошколах.