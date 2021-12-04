 

Новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол утвердили в России

04.12.2021, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами начнет действовать в РФ с 1 марта 2022 года, соответствующий приказ подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года», – говорится в документе, передает ТАСС.

Его вступление в силу планировалось с 1 апреля 2021 года. По каким причинам сроки были перенесены, в приказе не уточняется.

Теперь автошколы должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся. Уведомление можно направить почтовым отправлением или через личный кабинет на портале «Госуслуг».

Должностные лица, получив документы, проверяют, нет ли среди кандидатов в водители лишенных прав или людей с медицинскими противопоказаниями к управлению машиной.

Кроме того, проверяются сведения об организации, выдавшей медсправки. В случае выявления оснований для недопуска к обучению на водительские права, в автошколу в течение трех дней направляется соответствующая информация.

Приказ предусматривает порядок взаимодействия для проведения экзамена. От автошколы должно быть направлено заявление в Госавтоинспекцию с указанием предполагаемого количества экзаменуемых, периода и времени проведения экзаменов, в том числе повторных, категорий и подкатегорий транспортных средств.

Как и ранее, автошкола может получить отказ в назначении места, даты и времени проведения экзаменов в составе организованной группы.

«Основанием является отсутствие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии», – сказано в приказе.

О результатах рассмотрения заявления автошколу уведомляют по почте или через «Госуслуги» не позднее трех дней после принятия решения. График проведения экзаменов размещается на официальном сайте Госавтоинспекции.

Ранее Колокольцев раскритиковал качество подготовки в автошколах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / “Не стыдно?” Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище

17.11 / Разумков отреагировал на слова Арахамии: Может получиться так, что в одно утро ты встанешь, а фракции уже нет

20.07 / В ДТП с въехавшим в остановку автобусом в Москве погиб человек

27.07 / Суд вынес приговор планировавшему теракт 9 мая жителю Тверской области

04.10 / Тимошенко обрушилась на «Нафтогаз» с критикой за завышенные тарифы

30.10 / “Огонь орехи”, “Секс-богиня”. Maruv с шоу-балетом блеснула ягодицами на камеру

12.03 / В киевском Доме профсоюзов открыли покерный клуб. В Минкульте обещали не допустить этого

18.08 / Bild – жёсткое избиение полицией молодого немца вызвало в Германии волну негодования

03.05 / “Мы с Юрой ждем пополнения”. Осадчая лично рассказала о беременности

19.05 / Черниговский аграрий, экс-нардеп построил себе мавзолей за $3 млн, “как у Наполеона”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика