Мнение: О шокирующей близости нового кризиса «на ровном месте»

Казалось бы, ну чем ещё можно напугать людей, заканчивающих второй год «ковидокризиса», от которого, по ранним прогнозам, должны были умереть миллиарды? Но – нет. Есть вещи посерьёзней новой инфекции, с которой – уже понятно, – человечеству придётся как-то сосуществовать.

Гроза придёт, откуда не ждали.

Датский Saxo Bank опубликовал традиционные «шокирующие предсказания» на следующий год. По его мнению, истоком огромных проблем станут… Соединённые Штаты Америки.

Скепсис российских читателей, многие из которых подобного рода прогнозы о «крахе США» слышат уже несколько десятков лет и даже успели увидеть, как рухнул #СССР, пока американский капитализм стоял одной ногой на краю пропасти, вполне понятен. Однако же и пастушок, кричавший о волках, однажды оказался прав. И этого было достаточно.

Так вот, Saxo Bank говорит о вещах маловероятных, но всё же способных реализоваться. О таких «чёрных лебедях», которые могут клюнуть очень больно. И парочка из них уже летают над #США.

Эксперты датского инвестбанка полагают, что в мировой экономике и обществе в целом «растёт напряжение», справиться с которым нынешняя система не способна. А это значит, что революция не просто возможна, а неизбежна, вопрос только в том, «когда и как она произойдёт». Собственно, «если нынешняя система должна измениться, но не может, революция — единственный путь вперёд», говорят они.

К числу важнейших потрясений 2022 года эксперты Saxo Bank относят, в частности, начало новой холодной войны и массовой гонки гиперзвуковых вооружений, в которой главными соперниками станут США и #Китай, но присоединятся и другие игроки, располагающие передовыми военными технологиями, в том числе #Россия, Индия, Израиль и Евросоюз. «Скорость и маневренность гиперзвуковых технологий порождают веру в то, что превосходящая оборона может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара», — говорится в прогнозе. Именно поэтому, подчёркивается в документе, новая гонка вооружений и станет массовой — «ни одна страна не захочет чувствовать себя отстающей».

На этом фоне в ноябре 2022 года в Соединённых Штатах пройдут выборы в Палату представителей и Сенат. При этом, согласно прогнозу Saxo Bank, противоречия между сторонниками Республиканской и Демократической партий обострятся настолько, что это кончится полномасштабным конституционным кризисом, который разразится в начале 2023 года. Причиной #кризис­а, предсказывают эксперты, станет как готовность республиканцев пойти на всё, чтобы вернуть себе контроль над Конгрессом, так и развязанная демократами «кампания по разжиганию страха», а также бездумная поддержка последними популистских идей. В результате после выборов противоречия «дойдут до предела». И тогда «одна или обе стороны выступят против подтверждения голосования, в результате чего новый Конгресс не сможет сформироваться и заседать в запланированный первый день — 3 января 2023 года», — говорится в прогнозе Saxo Bank. «Демократия в США будет «приостановлена», — резюмируют авторы обзора.

Но беда не приходит одна. Параллельно с политическим в #США будет развиваться и второй кризис — экономический, уверены в Saxo Bank. Эксперты полагают, что к концу 2022 года спрос на рабочую силу в Штатах намного превысит предложение, так как многие из тех, кто потерял работу во время пандемии COVID-19 и жил на пособия, не захотят отказаться от них ради прежних низких зарплат. В результате к IV кварталу 2022 года работодателям в США придётся резко поднять зарплаты — у половины населения страны с меньшими доходами они вырастут в среднем на 15%. Следствием этого станет скачок цен.

«К началу 2023 года #инфляция в США достигнет годового темпа выше 15% впервые со времён Второй мировой войны. Это подтолкнёт Федеральную резервную систему к ужесточению денежно-кредитной политики, которое, однако, окажется слишком слабым и запоздалым», — прогнозирует Saxo Bank. И грянет буря…

Впрочем, учитывая положение Америки в мировой экономике и глобальных финансах, мало от такого тройного кризиса не покажется никому. Великая рецессия 2008-2009 гг. покажется на этом фоне лишь лёгкой разминкой. А последствия непредсказуемы.

Можно как угодно относиться к «шокирующим предсказаниям» Saxo Bank: далеко не все из них сбываются. Но вот в прошлом году датчане предсказали резкий рост инфляции – и теперь это тема номер один в глобальной экономике. Также аналитики банка прогнозировали обострение проблем у крупных корпоративных заёмщиков, и теперь самому закредитованному китайскому застройщику Evergrande, крах которого грозил подтолкнуть мир к новому биржевому обвалу, помогает государство, а российская госкомпания «Роснано», объявившая о «непропорциональном» долге и «требующей корректировок» финансовой модели, обсуждает с кредиторами условия погашения долгов в рассрочку с частичным списанием.

То есть, сказка ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок ©

Ну что, добры молодцы и красны девицы, к новому страшному кризису готовиться будете? Или уже и так «Всегда готовы»?

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