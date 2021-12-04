Госдеп счел разговор Лаврова и Блинкена сердечным и прямолинейным

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман оценила переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме.

По словам Шерман, разговор в четверг «был очень сердечный, очень профессиональный и очень прямолинейный». Как сообщила Шерман, комментируя напряженность вокруг Украины, из Европы «слышали очень решительные заявления» относительно того, что в случае «действий» РФ против Украины «рассматриваться будут практически все» варианты возможных ответных мер, передает ТАСС.

Шерман заявила, что Блинкен был «очень решителен в Европе», когда говорил о возможном «вторжении» РФ на Украину. США готовы принять «все необходимые меры, чтобы сдержать» Москву и не дать ей сделать этот «экстраординарно серьезный» шаг. Шерман сказала, что Вашингтон намерен заставить россиян «чувствовать последствия, если сделают этот шаг». В Госдепе отметили, что Байден объявил в пятницу о работе вместе с союзниками над «набором инициатив», призванных «подать сигнал» Москве о недопустимости агрессии в отношении Киева.

«Мы солидарны с Украиной, как и Европа, Европейский союз. И мы хотим поддерживать Украину любым надлежащим образом, чтобы, опять-таки, сдерживать Россию», – сказала Шерман, добавив, что США «хотят гарантировать, что нет конфликта на континенте». По ее словам, «это бы имело неимоверные последствия не только в Европе, но и во всем мире».

Напомним, Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США объяснил ему суть Минских соглашений. Глава МИД России добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении РФ присутствует у всех стран НАТО.