Польша предложила провести антимонопольное расследование против Газпрома

Обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования в отношении Газпрома антимонопольного расследования будет оправданным, сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Министр утверждает, что Газпром якобы несет ответственность за рост цен на газ в Европе. Для борьбы с «бесправными действиями» Газпрома предлагается увеличить «число альтернативных поставщиков в пакете импорта». Она призвала «незамедлительно предпринять шаги, которые вынудят Газпром придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка», передает РИА «Новости» со ссылкой на Biznes Alert.

В частности, «совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании, занимающейся манипуляциями на рынке газа и способствующей искусственному росту цен на сырье», сообщила министр.

Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%. В понедельник цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В начале ноября в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением.