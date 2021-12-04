США заявили о прогрессе по вопросам дипломатических виз с Россией

Вашингтон и Москва за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз, завил представитель Госдепа.

Госдеп попросили прокомментировать информацию о том, что Москва и Вашингтон достигли предварительных договоренностей относительно выдачи российских въездных виз сотрудникам американского посольства. В американском ведомстве заявили, что стороны «в последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам», США надеются «продолжать двигаться в этом направлении».

Представитель Госдепа подчеркнул значение работы посольства для дипломатии. Он заявил, что США «продолжают тяжелую работу по решению этой проблемы», продолжают обсуждать с Россией вопрос, касающийся выдачи виз дипломатам, передает ТАСС.

Вашингтон считает, что его подход «создает больший паритет в дипломатических миссиях, поскольку в обеих странах ротация персонала будет происходить с одинаковой частотой». По мнению американцев, это поможет им «облегчить постепенное восстановление соответствующих дипломатических миссий, что будет необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией».

«Дипломатия является единственным ответственным способом разрешения этого потенциального кризиса, с которым мы сталкиваемся в отношениях с Россией. Нам необходимо иметь открытые каналы связи, особенно в периоды возросшей напряженности», – сказали в Госдепе.

Напомним, Washington Post сообщала, что официальные лица США в ходе венской встречи с российскими коллегами 17 ноября договорились о выдаче виз сотрудникам посольства США, тему решено доработать в декабре. В Москве заявили, что информация о подготовке черновика документов Россией и США по восстановлению выдачи виз дипломатам и работы посольств не соответствует действительности.