 

США заявили о прогрессе по вопросам дипломатических виз с Россией

04.12.2021, 7:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вашингтон и Москва за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз, завил представитель Госдепа.

Госдеп попросили прокомментировать информацию о том, что Москва и Вашингтон достигли предварительных договоренностей относительно выдачи российских въездных виз сотрудникам американского посольства. В американском ведомстве заявили, что стороны «в последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам», США надеются «продолжать двигаться в этом направлении».

Представитель Госдепа подчеркнул значение работы посольства для дипломатии. Он заявил, что США «продолжают тяжелую работу по решению этой проблемы», продолжают обсуждать с Россией вопрос, касающийся выдачи виз дипломатам, передает ТАСС.

Вашингтон считает, что его подход «создает больший паритет в дипломатических миссиях, поскольку в обеих странах ротация персонала будет происходить с одинаковой частотой». По мнению американцев, это поможет им «облегчить постепенное восстановление соответствующих дипломатических миссий, что будет необходимо для установления более стабильных и предсказуемых отношений с Россией».

«Дипломатия является единственным ответственным способом разрешения этого потенциального кризиса, с которым мы сталкиваемся в отношениях с Россией. Нам необходимо иметь открытые каналы связи, особенно в периоды возросшей напряженности», – сказали в Госдепе.

Напомним, Washington Post сообщала, что официальные лица США в ходе венской встречи с российскими коллегами 17 ноября договорились о выдаче виз сотрудникам посольства США, тему решено доработать в декабре. В Москве заявили, что информация о подготовке черновика документов Россией и США по восстановлению выдачи виз дипломатам и работы посольств не соответствует действительности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Марка Hyundai выпустит электрический кроссовер A-сегмента к 2023 году

29.06 / Чийгоз заявил, что РФ может попытаться захватить юг Украины по крымскому сценарию

12.07 / На Таймыре произошел разлив более 44 тонн авиатоплива

20.07 / S7 оценила содержание «Морского старта» на стоянке в 1 млн долларов в месяц

25.09 / В Луисвилле вновь прошли протесты после решения по делу Бреонны Тейлор

09.10 / Сборная РФ по футболу обыграла команду Словакии

03.08 / ЕС отказывает в деньгах польским городам, где объявили «свободу от ЛГБТ»

25.12 / Зеленский о вероятности нападения РФ со стороны Крыма: Я даже не хочу это представлять. Все тогда будут мобилизованы – и мужчины, и женщины

06.10 / В США и Великобритании осудили нападение на украинских журналистов в Укрэксимбанке

23.10 / В мире: Окончание войны в Ливии сулит РФ финансовые выгоды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика