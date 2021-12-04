Накануне трагедии в Аберфане, где погибли 116 детей, у множества людей были тревожные предвидения

Катастрофа в Аберфане (Уэльс, Великобритания) произошлаь 21 октября 1966, когда огромная масса угольных отвалов съехала с горы и завалила дома и местную школу Пантгласа.

Тогда погибли 144 человека, в том числе 116 детей, большинство из которых были из младших классов. Эта трагедия до сих пор считается самой страшной из всего, что происходило в Уэльсе, целое поколение детей небольшого городка погибло в одно мгновение.

Причиной катастрофы стало размещение руководством шахты огромной кучи отвала высотой 34 метра на территории, подмываемой подземными водами. Осенью 1966 года в Уэльсе прошло очень много дождей и это стало буквально “последней каплей”.

Вскоре после трагедии стали одна за другой появляться истории о том, что те или иные люди ощущали очень тревожные предчувствия накануне. Эти истории далее были собраны психиатром Джоном Баркером через местную газету, в которой он разместил объявление о том, чтобы ему присылали все случай предчувствий трагедии в Аберфане.

Всего он получил семьдесят шесть писем (!), но многие из описанных предчувствий были слишком расплывчатыми, так что Баркер выбрал из них пару десятков самых правдоподобных, а потом самым тщательным образом проверил достоверность описанных в них событий, пообщавшись со знакомыми и друзьями каждого человека, который поведал им о своих странных видениях до трагедии.

В итоге Баркер пришел к выводу, что множество историй о предчувствии трагедии в Аберфане оказались полностью правдивыми. Далее несколько случаев из тех, которые он изучал.

В начале октября 1966 года десятилетняя уэльская школьница по имени Эрил Мэй Джонс пришла к маме и сказала ей следующее: “Мамочка, я не боюсь умереть”. Ее мать ответила ей лишь “Ты слишком молода, чтобы говорить о смерти”.

20 октября Эрил Мэй проснулась встревоженной и тут же побежала рассказывать свой сон маме. “Мне снилось, что я пошла в школу, а там не было школы. Что-то черное накрыло все вокруг”.

Однако мама Мэй отмахнулась от ее слов, она была слишком занята готовкой завтрака и вскоре забыла о том, что рассказала ее дочь. В конце концов, они жили в Аберфане, Уэльс, бедном угледобывающем городке. Высоко на холме с видом на Аберфан находилась куча, куда сбрасывались отходы горнодобывающей промышленности.

Эта огромная куча на протяжении многих лет пугала жителей города, поэтому, когда мать Эрил Мэй услышала ее рассказ о сне, она пришла к выводу, что сон был просто спровоцирован ее страхом перед вездесущим углем.

В тот день Эрил Мэй, как обычно, отправилась в младшую школу Пантгласа и ничего необычного в тот день не произошло. На следующий день, в пятницу, 21 октября, Мэй снова пошла в свою школу. И вскоре после того, как начался первый урок, в 9:15 утра, куча угольного отвала сорвалась и с большой скоростью поехала вниз на деревню.

Лавина косила все на своем пути, включая каменные дома и деревья, а потом понеслась в сторону школы Пантгласа и накрыла ее, полностью раздавив заднюю часть школы. В одном из тех классов погибла Эрил Мэй.

Эрил Мэй была единственной школьницей в Аберфане, у которой было видение будущего, все остальные были взрослыми людьми. Женщина по имени Кэролайн Миллер, вечером 20 октября внезапно увидела в своей голове видение катастрофы:

“Я видела старую школу, расположенную в долине, затем шахту, затем лавину угля, несущуюся по склону горы. У подножия этой лавины стоял маленький мальчик с длинной челкой, который выглядел до смерти напуганным.

Потом какое-то время я “видела”, как идут спасательные операции. У меня создалось впечатление, что маленький мальчик выжил и был спасен. Он выглядел таким напуганным. Я никогда не могла забыть его образ, а также с ним был один из спасателей в необычной фуражке”.

Тем же вечером Кэролайн встретилась с несколькими женщинами из своей церкви и поделилась с ними своим видением. На следующее утро в 8:30 (за 45 минут до трагедии) она также рассказала своей соседке о том, что видела накануне.

Кэролайн была ошеломлена, услышав о случавшейся вскоре катастрофе, но еще более странным было то, что она увидела, когда смотрела телевизор два дня спустя. В ту ночь она смотрела репортаж о трагедии Аберфана и увидела там испуганного мальчика из своего видения и его спасителя.

Еще одним человеком, предвидевшим трагедию в Аберфане была женщина по имени Мэри Хеннесси. Она написала доктору Баркеру, что ей приснился Аберфан в ночь перед трагедией. Во сне она увидела две комнаты, в которых находилось много детей. Потом все они перешли в одну большую комнату:

“В конце комнаты валялись длинные куски дерева или деревянные бруски. Дети пытались как-то перебраться через эти завалы. Я пыталась кого-то предупредить, окликнув их, но прежде чем я успела сделать это, один маленький ребенок просто исчез из поля зрения.

Я смотрела на них со стороны, словно из коридора. Следующее, что я увидела, были сотни людей, бегущих в одном направлении. Выражение их лиц было ужасным. Одни плакали, другие прижимали к лицу носовые платки. Это так напугало меня, что я проснулась”.

Сон ее был настолько ярким и пугающим, что она боялась, что он является вещим и что дети, в том числе две ее маленьких внучки, в большой опасности. На следующий день рано утром она позвонила сыну и невестке в 8:45 и объяснила свой сон.

“Я очень волновалась, потому что сон был о детях. Это заставило меня думать о девочках. Я сказала, что знаю, что это лишь сон, но я говорила им просто позаботесь о них, пожалуйста”.

Однако, несмотря на достаточно большое количество предвидений, связанных с катастрофой в Аберфане, ни в одном видении или сне не было достаточно много деталей, чтобы в реальности предотвратить трагедию.

И это одна из печальных истин о предвидении: хотя заглянуть в будущее возможно, информация обычно недостаточно конкретна, чтобы позволить большинству людей предотвратить катастрофу.