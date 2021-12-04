Секретный проект «Артишок» и его развитие

Когда в 1951 году американские спецслужбы начали работу над проектом «Артишок», они поставили перед собой следующие цели:

– Эволюция и развитие любого метода, с помощью которого мы можем получить информацию от человека против его воли и без его ведома… Можем ли мы получить контроль над человеком до такой степени, чтобы он выполнял наши приказы против своей воли и даже вопреки таким фундаментальным законам природы, как самосохранение?.

Эта публикация в New York Times стала результатом скандала, вызванного жестоким обращением с пациентами канадской психиатрической больницы Allan Memorial Institute. В другом докладе ЦРУ, цитируемом в статье, говорится:

“Многие этапы исследований в области контроля человеческого поведения предполагают высокую степень чувствительности. Профессиональная репутация сторонних исследователей находится под угрозой, поскольку цели таких исследований широко рассматриваются как антиэтичные или незаконные”.

На самом деле нервная система человека заполнена электролитом (раствором воды и соли, полным ионов), который функционирует как антенна, которая может преобразовывать электромагнитные сигналы, поступающие извне, в электрические токи, которые будут распространяться в нервной ткани и вызывать возбуждение нейронов. Таким образом, активность нервной системы человека может управляться электромагнитными волнами или микроволнами, если они пульсируют на частотах, соответствующих частотам активности нервной системы человека.

Миллиарды долларов и евро, которые были вложены в исследования мозга в последние годы, позволили составить карту частот мозговой активности и таким образом открыть дорогу для манипулирования человеческим восприятием, эмоциями и даже мыслями и воспоминаниями с помощью электромагнитного излучения. Ученые из Калифорнии разработали устройство, которое может интерпретировать гласные и согласные в нашем мозге для эффективного письма, или, другими словами, записывать мысли людей. По словам исследователей, это устройство имеет точность не менее 90%. В 2017 году ученые полагали, что эта машина может быть подключена к смартфонам в течение следующих нескольких лет. Устройство, которое переводит ваши мысли в слова, скоро появится в смартфонах , а это значит, что оно будет подключать мозг людей напрямую к системе сотовой связи и Интернету.

Знание частот в мозге гласных и согласных позволяет ученым обратить эту процедуру вспять и передавать мысли в мозг людей. В 2007 году газета Washington Post опубликовала статью, в которой писала:

“В 2002 году научно-исследовательская лаборатория ВВС запатентовала… технология: использование микроволн для передачи слов в чью-то голову… В ответ на запрос Закона о свободе информации, поданный для этой статьи, ВВС опубликовали несекретные документы, касающиеся этого патента 2002 года, — записи, в которых отмечается, что патент был основан на экспериментах на людях в октябре 1994 года в лаборатории ВВС, где ученые смогли передавать фразы в головы людей, хотя и с незначительной разборчивостью. Исследования, по-видимому, продолжались по крайней мере до 2002 года. Куда делась эта работа с тех пор, неясно — исследовательская лаборатория, сославшись на классификацию, отказалась обсуждать ее“.

Когда фразы, передаваемые в мозг, будут преобразованы в ультразвук, люди не будут их осознавать, потому что они их не услышат, но фразы все равно достигнут их мозга и таким образом станут “мыслями“ целевых лиц. Таким образом, цели исследования, приведенные в начале этой статьи, были достигнуты. Если вы в это не верите, подумайте о том, что в 2019 году ученые в США смогли внедрить в память мышей воспоминание о запахе, которого они никогда не нюхали, и заставили мышей отреагировать на него. Кроме того, в августе 2020 года ученый Рафаэль Юсте, преподающий в Колумбийском университете США, сказал газете New York Times, что “как только манипуляция проникает непосредственно в мозг… вы не сможете сказать, что вами манипулируют”.