Диетолог Ноев: Диета Ларисы Долиной может привести к проблемам со здоровьем

Диета Ларисы Долиной, которая смогла похудеть на 20 кг, заинтересовала многих фанатов звезды. Тем не менее, пояснила журналистам OANews врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог в клинике Beauty Class Clinic Александра Ноев, режим питания певицы приносит больше вреда, чем пользы.

Лариса Долина практиковала интервальное голодание. Как рассказывала она сама, было довольно сложно, но результат ей нравится.

“Это система питания, которая имеет ограничения в приемах пищи. Как правило, существует несколько схем голодания с различными интервалами. У Ларисы Долиной была схема одна из самых непростых для здоровья организма и, действительно самых изнуряющих -18/19 часов голода на 5/6 часов питания”, – объяснила Ноев.

Эта схема (19/5) не рекомендована очень многим. Она добавит серьезных проблем со здоровьем у людей, в первую очередь страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушениями углеводного обмена, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, а также центральной нервной системы. Людям после 50 лет этот интервал категорически не показан, отметила диетолог.

Помимо всего прочего, очень часто на этом интервале возможны запоры, резкое падение глюкозы в крови, вызывающее головокружение, боль в висках и затылке, возникают расстройства ЖКТ, возможны мышечные судороги.

Как правильно практиковать интервальное голодание

Большой перерыв в питании чреват серьезными проблемами со здоровьем, поэтому существует самая популярная схема интервального голодания – это 16/8, поскольку она легче всего переносится худеющим. То есть человек осуществляет приемы пищи на протяжении 8 часов, а следующие за ними 16 – полностью отказывается от пищи, но можно (и нужно) пить воду без газа, чаи без сахара и добавок (желательно травяные).



Изображение взято с: Ноев Александра

Часто худеющие переносят интервал окна голода на время после полудня, отказываясь от завтрака, чего делать категорически не стоит – таким образом рушатся циркадные ритмы, задуманные природой. Ведь создание “окна питания”, переходящего на вечернее время, чревато последствиями: после 17 часов пищеварительная система организма начинает готовиться к периоду отдыха и восстановления, и снижает свою активность, выделяя все меньше и меньше пищеварительных ферментов для процессов пищеварения в совокупности. А это сигнализирует о том, что и усвоит человек гораздо меньше необходимых питательных веществ, включая витамины и минералы – все, что крайне важно для работы здорового организма.

Есть что угодно нельзя

“Расхожий миф, что в период окна питания можно есть все, что угодно без разбора и учета. Если Вы получите калорий больше, чем израсходовали, никакое интервальное голодание вам не поможет”, – отметила Александра Ноев.

Самоочищение клеток приводит в норму работу организма – этот процесс происходит и без голодания каждую ночь, если человек ложится спать не позднее 22 часов. Если при этом соблюдать рациональное питание и заниматься физическими нагрузками, калории перестают откладываться в жир, потому что используются для выработки энергии, необходимой для поддержания жизнедеятельности и работы мышц.

Соблюдение баланса между нормальным питанием и ночным голодом позволяет стабилизировать вес. Диетолог отметила, что для эффективного похудения нужно следовать главным правилам: снизить суточную калорийность рациона и избегать перееданий в период приемов пищи, что поможет более интенсивно сжигать лишние жировые запасы и высыпаться, укладываясь не позднее 22 часов.

При этом придерживаться режиму питания 8/16 каждый день не стоит – организм достаточно быстро привыкает и замедлит метаболические процессы. А 1-2 раза в неделю на небольшой дефиците калоража пойдет на пользу.