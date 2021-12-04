 

Глава Пентагона перепутал Россию с Советским Союзом

04.12.2021, 6:38, Новости дня
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Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Сеуле спутал Россию и СССР, воззвав таким образом к имени главного противника Америки по холодной войне, пишет Le Figaro. Как уточняется в материале издания, Остин упомянул о «вторжении Советского Союза на Украину».


Reuters

Глава американского Минобороны Ллойд Остин, выражая 2 декабря обеспокоенность «растущей напряжённостью» в отношениях между Москвой и Украиной, случайно перепутал Россию с Советским Союзом, который распался три десятилетия назад, пишет Le Figaro. 

По информации французского издания, на пресс-конференции в Сеуле в четверг господин Остин, отвечая на вопрос журналиста о действиях России, которую Киев обвиняет в наращивании сил на российско-украинской границе, заявил: «Россия располагает значительными силами в пограничном регионе, и мы по-прежнему этим обеспокоены». «Но самый оптимистичный сценарий заключается в том, что вторжения Советского Союза на Украину мы не увидим», — добавил министр, использовав таким образом «имя бывшего главного противника США времён холодной войны». 

Как напоминает читателям обозреватель Le Figaro, СССР распался в 1991 году на несколько независимых государств, включая Россию и Украину. После этого в отношениях между Москвой и Вашингтоном началась «новая эпоха», но когда в 2000 году к власти в РФ пришёл Владимир Путин, напряжённость между двумя столицами стала вновь расти, достигнув в итоге того же уровня, который был во времена холодной войны. 

В четверг в Швеции состоялась встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, на которой прежде всего обсуждался украинский вопрос, пишет Le Figaro. Как отмечается в материале издания, наращивание военного присутствия на украинской границе в Москве отрицают.

Комментарии читателей Le Figaro:

pàoçk: А бывший начальник КГБ тоже до сих пор думает, что он в СССР живёт. Так что счёт 1:1, мяч в середине поля. 

Аноним: Очень показательный ляпсус! 

José Fonte: Учитывая, что их «президент» — это бывший полковник КГБ, такая ошибка не так уж далека от истины. 

Niderman: Вот он, уровень администрации Байдена — они все маразматики, как их начальник! Я бы ядерную кнопку таким людям доверять побоялся! 

Where’sTheRevolution: США нужны враги, чтобы и дальше навязывать всем своё лидерство. Но эта модель начинает выдыхаться, а их новый противник вообще-то находится восточнее России. 

lacerisesurlegateau!: А всё ведь очень просто: РФ — это как СССР, только хуже. Ничего сложного. 

Bobbif: Он что, фанат «битлов»? 

dijonnais: Да их все путают! Логично же! 

Déjà fait: То, что американцы не очень образованны, это и так было известно: они путают Чехию с Чечнёй, не знают, где находится Ирак — их основное поле брани, и не знают историю Америки до прибытия английских колонизаторов. Чего ещё ждать от этих невежд? 



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