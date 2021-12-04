Огонь на курском сахарном комбинате смогли потушить только с помощью пожарного поезда

Пожарные ликвидировали пожар на площади 1 тыс. кв. метров в цеху сахарного комбината «Льговский» в Курской области. Помог в этом пожарный поезд, который использовали для подачи воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пожар ликвидирован. Пожарный поезд пока остается на месте <…> от его больших цистерн пожарные машины подпитывали водой», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Согласно данным ГУ МЧС России, пожар начался в 12.10 мск в здании цеха размером 30 на 40 метров. Горела крыша, к ликвидации привлекли 60 человек, 17 единиц техники и пожарный поезд. Данных о пострадавших не поступало.