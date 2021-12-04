 

Кириенко в рамках акции «Елка желаний» подарит электрогитару девочке из Подмосковья

04.12.2021, 6:32, Новости дня
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Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие во Всероссийской предновогодней акции «Елка желаний». Он исполнит желание девочки Екатерины из Московской области, которая мечтает об электрогитаре.

В ходе работы международного форума гражданского участия «Мы вместе» к елке с шарами, где написаны желания детей, подошел Кириенко и выбрал один из шаров. «Понял, пошел искать электрогитару», – цитирует его ТАСС.

Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие в акции могут принять дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия – страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития.

Всероссийская предновогодняя благотворительная акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября, за первые 14 часов поступило более двух тысяч желаний.  Напомним, что участники акции «Елка желаний» в 2020 году выполнили более 13,5 тыс. заявок, которые поступили от детей и пожилых людей.



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