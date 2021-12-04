Кириенко в рамках акции «Елка желаний» подарит электрогитару девочке из Подмосковья

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие во Всероссийской предновогодней акции «Елка желаний». Он исполнит желание девочки Екатерины из Московской области, которая мечтает об электрогитаре.

В ходе работы международного форума гражданского участия «Мы вместе» к елке с шарами, где написаны желания детей, подошел Кириенко и выбрал один из шаров. «Понял, пошел искать электрогитару», – цитирует его ТАСС.

Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие в акции могут принять дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия – страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития.

Всероссийская предновогодняя благотворительная акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября, за первые 14 часов поступило более двух тысяч желаний. Напомним, что участники акции «Елка желаний» в 2020 году выполнили более 13,5 тыс. заявок, которые поступили от детей и пожилых людей.