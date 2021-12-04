Билет на тот свет

Минск дал сирийским беженцам три дня, чтобы прорваться в Европу. В противном случае их ждет рейс в Дамаск.

Беженцы на белорусско-польской границе

С «Новой» связались сирийские беженцы, находящиеся на белорусско-польской границе близ белорусского Гродно. Человек, представившийся Абу Омаром, сообщил, что в лагерь сирийцев пришли два человека, один в военной форме, другой — в штатском, которые сообщили беженцам, что в течение трех дней они должны прорваться на польскую сторону. Человек в штатском заверил Абу Омара и его земляков, что белорусские пограничники обеспечат им свободный выход.

В противном случае беженцев обещали вывезти в Минск и депортировать на родину, в Сирию.

По словам собеседника «Новой», по сей день в районе погранпункта Гродно остаются порядка 1400 беженцев, большинство — из курдских районов Ирака и Сирии. Однако есть и арабы, порядка 150 человек, из них 53 человека — сирийцы из Идлиба, последнего неподконтрольного Башару Асаду региона воюющей Сирии.

Вслед за первыми визитерами в лагерь беженцев приехала съемочная группа правительственного телеканала «Беларусь-1», которая сняла «стихийный» митинг беженцев с обращениями к Папе Римскому. На одном из видео, переданном в «Новую», мы можем слышать голос «штатского»: «Да, да, я еще на свой носитель снимаю».

Напомню, многотысячные потоки беженцев с Ближнего Востока хлынули к белорусско-польской границе с конца лета этого года. В основной массе граждане Сирии и Ирака. Как удалось выяснить «Новой», эти люди покупали туристические путевки к европейской границе, в упрощенном режиме получая белорусскую визу через специальные белорусские турагентства, «уполномоченные МИДом». Пакетное предложение стоимостью в 3–5 тысяч долларов включало в себя перелет, визу, ночевку в минской гостинице и трансфер к границе. За отдельную сумму можно было «докупить» GPS-координаты наиболее безопасных точек пересечения границы или даже услугу сопровождения. Однако не все беженцы имели достаточно средств для того, чтобы воспользоваться этими услугами. Многие просто застряли на границе, пытаясь пробиться в Европу самостоятельно.

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11 ноября МИД Ирака сказал о том, что организует для своих жителей вывозной рейс из Минска. Однако правительство Сирии таких заявлений не делало: люди, бежавшие в Европу, — это заклятые враги режима, дома им будут не рады. Возможно, именно поэтому белорусские силовики пришли сегодня к этим сирийцам: всем понятно, что на родину эти люди вернуться не могут, там их ждет тюрьма или смерть.

Вадих Эль-Хайек, специально для «Новой газеты»

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