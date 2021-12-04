 

«Запад ничем не сможет помочь» — американский советник упрекнул Украину в «добровольном саботаже»

04.12.2021, 5:44, Новости дня
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Коррупция и некомпетентность внутри страны наряду с проблемами в энергетическом секторе стали катастрофическим сочетанием, которое подвергает риску безопасность Украины, считает бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн. Как он пишет в статье для Newsweek, Киеву надо преодолеть тенденцию к добровольному саботажу, наглядным примером которого стал 2014 год, когда украинская армия сдала Крым* и Черноморский флот. В противном случае, считает эксперт, руки у США и европейских союзников будут связаны и они не смогут помочь Украине.


Reuters

Катастрофическое сочетание внешних и внутренних угроз подвергает риску безопасность Украины, считает бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн. Как он пишет в статье для Newsweek, в этом ключевую роль играют не только энергоресурсы, но и коррупция и некомпетентность внутри страны, которые мешают Украине устранить свою зависимость от России. 

«Киеву надо преодолеть тенденцию к добровольному саботажу, наглядным примером которого стала война 2014 года с Россией, когда украинская армия сдала Крым* и свой Черноморский флот», — пишет Коэн.

Ещё одним примером некомпетентности стала «сюрреалистическая спецоперация украинской разведки» под кодовым названием «Вагнергейт», после провала которой ухудшились отношения между Украиной, Белоруссией и Россией. Сейчас же, когда цены на энергоресурсы взмыли вверх из-за быстрого восстановления экономики после пандемии и слабой подготовленности Евросоюза к зимнему сезону, РФ «использует оказываемое на Украину давление и мигрантов в Белоруссии» для того, чтобы выкручивать руки Европе.

В данных реалиях Украине, продолжает Коэн, следовало бы диверсифицировать закупки энергоресурсов и устранить свою зависимость от России, однако украинские власти в очередной раз сами себе устроили диверсию. В прошлом году, когда на Украине из-за пандемии начался экономический спад, правительство не смогло расплатиться по долгам с самым крупным в стране инвестором в энергетику — компанией ДТЭК Рината Ахметова. 

Украинское правительство уже ведёт спор с ДТЭК, обвиняя компанию в том, что она не в состоянии производить достаточное количество энергии, однако звучат и более серьёзные обвинения. Президент Зеленский заявил, что собственник ДТЭК Ринат Ахметов может быть причастен к подготовке «переворота». По мнению Коэна, такие ссоры ослабляют Украину, а плачевное состояние украинского энергетического сектора не вызывает большого доверия к правительству Зеленского.

Сегодня Украина, заключает автор материала, ведёт борьбу за выживание, и, чтобы преодолеть энергетический кризис, стране нужна глубокая и комплексная энергетическая реформа. Киев вместе с западными союзниками должен в приоритетном порядке диверсифицировать источники энергии, включая нефть, газ, уголь, атомную энергетику и возобновляемые источники. Благодаря этому ослабнет экономическое давление России, а страна обеспечит себе более «зелёное» будущее.

Внутри же страны лучшим лекарством является открытость. Вопиющие проявления коррупции необходимо расследовать, а виновных предавать суду. В противном случае руки у США и европейских союзников будут связаны и они не смогут помочь Украине, а Москва обеспечит себе незаслуженную победу.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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