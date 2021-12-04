 

МКС пришлось скорректировать орбиту из-за обломков американской ракеты

04.12.2021, 5:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

МКС пришлось скорректировать свою орбиту, чтобы минимизировать шанс столкновения с обломками старой американской ракеты Pegasus, которые должны были пролететь на расстоянии 250 м от космического объекта, пишет CBS News. Как отмечает канал, манёвр прошёл по плану, а высота орбиты станции уменьшилась на 310 м.


Reuters

На фоне роста обеспокоенности насчёт угрозы, которую представляет космический мусор, орбиту Международной космической станции (МКС) пришлось скорректировать из-за манёвра по уклонению от мусора американского происхождения, пишет CBS News.

«Роскосмос» написал по этому поводу в Twitter, что грузовой корабль «Прогресс МС18», пристыкованный к кормовому порту МКС, включил двигатели примерно на две с половиной минуты, чтобы спуститься немного ниже. Таким образом МКС должна была оказаться на достаточном расстоянии от обломков старой ракеты Pegasus.

«Проведена коррекция высоты орбиты МКС для уклонения от космического мусора. Для этого использовались двигатели корабля «Прогресс МС18». В течение 160,9 секунды высота орбиты станции уменьшилась на 310 метров», — сообщило по этому поводу российское космическое агентство.

Диспетчеры полётов в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне подтвердили, что манёвр сработал, как планировалось. В частности, вскоре после 3 часов ночи по восточному времени они сообщили космонавтам: «Импульс PDAM прошёл хорошо», — имея ввиду под аббревиатурой «запланированный манёвр по уклонению от мусора».

На веб-сайте Heavens Above выложена схема, на которой указаны пересекающиеся орбиты, согласно которым выходит, что МКС и обломки американской ракеты Pegasus, которая отправилась в космос в 1994 году, пройдут примерно в 250 м друг от друга приблизительно в 05:33 утра по восточному времени в том случае, если МКС не скорректирует своё местоположение.

В последние недели тема космического мусора стала особенно злободневной после того, как 14 ноября РФ сбила старый неактивный разведспутник с помощью своего противоспутникового оружия, что вызвало критику ряда западных держав. В результате взрыва образовалось облако высокоскоростных осколков, которые представляют угрозу для других космических аппаратов, включая МКС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Британия захотела заключить больше союзов в сфере безопасности по типу AUKUS

19.10 / За прошлую неделю Нацполиция открыла почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов

26.11 / В Туркменистане из детсадов увольняют воспитателей, показывавших детям мультфильмы на русском языке – СМИ

16.09 / На портале “Дія” можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат – Федоров

13.08 / Российские дипломаты прокомментировали обыски в минских офисах «Яндекса»

23.05 / В Крыму рассказали о визите немецкой делегации

28.10 / Российский рынок акций открылся снижением

20.03 / В Ирландии рекомендовали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

20.10 / “Украина победила Мордор”. Суд отказал Медведчуку в иске к Шкиряку о защите чести и достоинства

24.04 / Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика