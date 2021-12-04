 

Минпромторг определил сроки введения маркировки пива

04.12.2021, 5:38, Новости дня
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Министерство промышленности и торговли предложило начать маркировать пиво в спецупаковке, говорится в проекте постановления правительства.

«Производители и импортеры наносят средства идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки и представляют в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на пиво и слабоалкогольные напитки в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением, в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в специализированную упаковку, с 1 сентября 2022 года, в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в иные виды упаковки, – с 1 декабря 2022 года», – цитирует документ ТАСС.

В 2020 году в правительстве предложили провести эксперимент по маркировке пива, он стартовал с 1 апреля 2021 года. Тестирование завершилось 31 августа, в нем участвовали 167 компаний, занимающих свыше 80% рынка.

«Благодаря внедрению маркировки нам удастся снизить количество нелегальных товаров и защитить потребителей, как это уже произошло в других категориях. Маркировка в категории слабоалкогольных напитков необходима. При этом мы понимаем различия требований к бизнес-процессам в сфере оборота алкогольных и безалкогольных напитков, именно поэтому правила маркировки безалкогольного пива будут формироваться отдельно», – сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов.



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