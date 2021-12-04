Зеленский пригласил Орбана на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложил тому посетить Украину, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

Как информирует Киев, стороны обсудили сотрудничество Украины и Венгрии, а также договорились активизировать усилия с целью достижения прогресса по вопросам, которые стоят на повестке дня. Зеленский сообщил о готовности «работать совместно» с Венгрией «для реализации потенциала отношений» двух стран. Он указал, что исполнилось 30 лет с момента, как Украина установила дипломатические отношения с Венгрией. Зеленский подчеркнул настроенность Киева на развитие добрососедских отношений с Будапештом на основе взаимоуважения и конструктивного диалога, передает ТАСС.

Напомним, Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В 2020 году Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В 2021 году Венгрия решила получать российский газ в обход Украины.