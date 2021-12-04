 

Грузия не стала обсуждать возможность перевода Саакашвили в другую страну

04.12.2021, 5:38, Новости дня
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получает всю необходимую медицинскую помощь на родине, сообщила глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

Тикарадзе «не представляет, чтобы у грузинских врачей не было достаточной компетенции для обеспечения пациента всем необходимым». В связи с этим грузинские власти не проводили «консультаций, чтобы доставить пациента за рубеж» на лечение, передает ТАСС со ссылкой на канал «Рустави 2».

Она отметила, что пока выписка Саакашвили из военного госпиталя Гори «не планируется, так как помимо начала приема пищи пациенту необходимы другие процедуры». По ее словам, «важным является то, чтобы он был полностью восстановлен, только после этого возможна будет его выписка».

Мать политика Гиули Аласания заявила, что ее сын находится «не в лучшем состоянии», «выглядел не очень хорошо сегодня». Она полагает, что пребывание Саакашвили в Грузии – «это очень небезопасно для него», передает РИА «Новости».

«Я обращаюсь к вам всем с просьбой как-нибудь помочь его вернуть обратно в Украину. В конце концов, в настоящее время он является гражданином Украины», – сообщила она в эфире телеканала «Украина».

В понедельник Саакашвили привезли из Горийского военного госпиталя, где он проходит лечение после 50-дневной голодовки, в Тбилисский городской суд. Это первое появление политика на публике после задержания.



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