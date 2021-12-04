 

России не нужна война с Украиной — будут потери и санкции

04.12.2021, 4:50, Новости дня
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Вопреки заявлениям госсекретаря США Энтони Блинкена о существовании доказательств наличия у РФ планов «возможного вторжения на Украину», Москва не намерена вести «наступательную войну», считает корреспондент Welt Кристоф Ваннер. По словам Ваннера, с одной стороны, РФ не хочет, чтобы на неё обрушилась «чудовищная лавина западных санкций», которые нанесут ущерб её экономике, и, с другой стороны, из-за значительного усиления украинской армии в случае войны РФ пришлось бы понести огромные потери, а её жители никогда этого не захотят.

Кристоф Ваннер присоединяется к нам из Москвы. Доброе утро, Кристоф! Госсекретарь США Блинкен говорит о наличии доказательств возможного вторжения РФ на Украину. Какими доказательствами он располагает? Только спутниковыми снимками или, может быть, у него есть что-то ещё?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Карстен, насколько я понимаю, госсекретарь США занимает выжидательную позицию, так что пока какие-либо подробности о возможных доказательствах отсутствуют. Конечно, сейчас я не могу тебе сказать, блефует ли он или у него действительно есть какие-то конкретные улики.

Я думаю, конечно, что российское Министерство обороны отыгрывает различные планы: планы ведения оборонительной войны, планы ведения наступательной войны против соседей, против других стран. Думаю, такие планы есть почти в каждом министерстве обороны, не только в российском. Но совсем другое дело — претворить нечто подобное в жизнь.

Итак, я не думаю, что русские сейчас пойдут на то, чтобы вести наступательную войну против Украины, потому это обойдётся им крайне дорого, слишком дорого. Захватническая война против Украины вызовет чудовищную лавину западных санкций, и это было бы фатально для и без того ослабленной российской экономики.

Кристоф, можно ли предсказать, как будут развиваться события дальше?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Я думаю, что Владимир Путин действительно придаёт большое значение тому, чтобы дело не дошло до очередного расширения НАТО на восток, и Путин определённо не хочет, чтобы Украина стала членом НАТО. И если он придерживается убеждения, что всё это для него небезопасно, то эти игры мускулами, это бряцание оружием будут продолжаться и дальше.

Помимо экономических санкций, пожалуй, есть и второй важный аргумент, говорящий в пользу того, что войны не будет: такая война с Украиной была бы крайне непопулярной у населения России. В 2014 году, когда РФ аннексировала черноморский полуостров Крым*, Украина была крайне слаба, у неё не было армии. Сегодня всё совершенно иначе. У Украины снова есть армия, и её войска не так уж и слабы и не так уж и плохи. Это означает, что, если бы РФ начала наступательную войну против Украины, ей бы пришлось понести огромные потери, чего никто среди жителей РФ не захочет. Так что на самом деле есть и вторая причина: Украина сейчас слишком сильна, чтобы её могла захватить российская армия.

Кристоф, спасибо за эту информацию.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2012 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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