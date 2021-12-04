Гарантии нерасширения НАТО в обмен на стабильность — Polityka о новом предложении Кремля Западу

Путин выбрал момент, когда НАТО с тревогой следит за ситуацией на Украине, и предложил Западу новую сделку, чтобы удержать соседнюю страну в «серой зоне» своего влияния, пишет польское издание Polityka. В обмен на спокойствие и стабильность Кремль требует от НАТО правовых гарантий отказа от расширения на восток. Однако альянс вряд ли пойдёт ему навстречу и протянет руку для сотрудничества, учитывая, что Путин сам «держит в руках винтовку», подчёркивается в статье.



Reuters

Президент РФ Владимир Путин предложил Западу новую сделку: предоставить правовые гарантии, обеспечивающие отказ от расширения НАТО на восток, в обмен на «спокойствие и стабильность» в регионе, пишет польское издание Polityka. При помощи такого шага российский лидер надеется удержать Украину в «серой зоне», говорится в статье.

По мнению автор, время для подобного предложения не случайно совпало с проведением встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге. Ведущей темой этого мини-саммита была активно обсуждаемая сейчас на Западе «угроза российского нападения на Украину», а также обсуждение глобальной роли альянса на ближайшее десятилетие.

В свою очередь, Путин заявил, принимая глав различных дипломатических миссий в Москве, что хочет инициировать новые переговоры с Западом на тему расширения НАТО, дав понять, что его гости должны передать это послание лидерам своих стран, сообщается в статье. При этом он повторял «старые избитые фразы» о том, что НАТО размещает свою инфраструктуру всё ближе к российским границам и усиливает давление, что военное присутствие на восточном фланге представляет для РФ угрозу, что Москва вынуждена реагировать в военно-технологической сфере (и в последствиях этого её нельзя обвинять), а Запад игнорирует её интересы в сфере безопасности, пишет Polityka.

«Всё это — элементы традиционной риторики Кремля и рассказов о том, как альянс окружает Россию, провоцирует гонку вооружений и подстёгивает напряжённость. Новым был лишь мотив переговоров. Появился он в момент, когда РФ беспрецедентным образом демонстрировала свои способности в сфере запугивания и дестабилизации Запада», — подчёркивает автор.

Речь здесь идёт о концентрации российских войск и техники у украинских границ, которая, как полагает НАТО, выглядит «более масштабной и опасной», чем это было весной, поясняется в статье. «Путин будто бы говорит: садитесь за стол переговоров, ведь вы никогда не будете знать наверняка, что я предприму, а вы сами видите, на что я способен», — отмечается в статье.

При этом российский лидер теперь требует от НАТО юридических, а не только словесных гарантий того, что альянс не будет расширяться на восток, пишет Polityka: «В первую очередь речь идет об Украине и Грузии, которые с 2008 года находятся в натовском «зале ожидания» и к которым Москва применила в том числе военные средства, призванные заблокировать их присоединение к этой организации».

Второе требование Кремля — это отказ НАТО от размещения у границ РФ вооружений, которые могут ей угрожать, сообщается в статье: «Путин не уточнил, что именно он имеет в виду, но звучавшие ранее заявления российского руководства позволяют предположить, что его волнуют ракеты дальнего радиуса действия и, конечно, ядерное оружие».

Оба требования напоминают о тех, которые были предметом обсуждения между Западом и Россией во второй половине 1990-х годов, накануне первого этапа расширения НАТО на восток, поясняет автор. Тогда переговоры привели к тому, что в мае 1997 года стороны подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях.

«Польша, Чехия и Венгрия получили официальное приглашение вступить в альянс лишь позже, что продемонстрировало добрую волю западных стран по отношению к Кремлю и более чем на десять лет зафиксировало принцип отказа от провоцирования её чем-либо», — говорится в статье. Однако данный Основополагающий акт не имеет юридически обязывающего характера. Поэтому сейчас Путин указывает на то, что ему нужны правовые гарантии в виде договора, а не какие-то заявления, подчёркивает автор.

Первым на слова Путина отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который вновь заявил о том, что РФ «не имеет права вето или права голоса в вопросе приглашения в альянс новых членов». Однако российский лидер обращался вовсе не к Столтенбергу, уверен автор. По его мнению, Кремль теперь ждёт какой-то реакции от Вашингтона, Парижа, Берлина и Рима.

Вполне вероятно, что Путин действительно встретит там какой-то отклик — однако практически наверняка не услышит сейчас ответа, на который он рассчитывает, прогнозирует автор. Возможно, что лишь появится идея каких-либо будущих переговоров, но без предварительных условий и без заранее определённых Кремлем результатов, пишет Polityka.

Уже на протяжении нескольких месяцев Россия и США пытаются проводить стратегические переговоры, которые пока не привели к установлению «стабильных и предсказуемых» отношений, хотя их осмысленность никто не отрицает, говорится в статье. И для достижения прогресса от Москвы потребуются дополнительные меры, считает автор: «Предложение Путина может эту осмысленность повысить, если он откажется от блокирования натовских амбиций Украины, Грузии и других стран. Разговаривать всегда лучше, чем стрелять, но для переговоров требуется более располагающая атмосфера».

По его мнению, Запад сейчас не станет уступать Путину, поскольку не видит демонстрации доброй воли со стороны России: «Атмосферы, которая бы склоняла протянуть Путину руку, нет, в первую очередь по той причине, что он сам держит в руках винтовку». На недавнем заседании НАТО вновь было заявлено о решительной поддержке приверженности территориальной целостности Украины. Госсекретарь США даже пообещал, что Америка позаботится о наличии у Киева средств обороны, что намекает на отсутствие готовности согласиться с предложением Путина, говорится в статье.

«Пока РФ не отведёт силы от украинских границ и не перестанет вместе с Белоруссией беспокоить западных соседей, о новых договорённостях с ней не будет идти и речи. Чтобы отказаться от политики открытых дверей и фактически предоставить Кремлю право вето по вопросу присоединения новых членов, альянсу пришлось бы переломить собственный хребет»,— уверен автор.

На «восточном фланге» и так уже наблюдается дисбаланс сил, отмечается в статье. Поэтому Пентагон уже объявил, что рассматривает возможность дополнительного укрепления потенциала сдерживания в Европе — и, возможно, даже вблизи границ России.

«Путин пытается в последний момент развернуть тренды, которые сам же создал, напав на Украину в первый раз и регулярно угрожая повторить атаку. Деэскалация на его условиях будет означать согласие пойти на уступки — а Запад сегодня не имеет желания этого делать»,— заключает Polityka.