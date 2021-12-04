Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли в третий раз

Старт ракеты-носителя «Союз-СТ» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на сутки, сообщили в ходе трансляции на сайте компании Arianespace – оператора коммерческих пусков российской ракеты в Гвианском космическом центре.

В сообщении было сказано, что в связи с погодными условиями «сегодня не будет предпринята попытка пуска». Глава Arianespace Стефан Исраэль пояснил, что старт перенесли из-за молний, при этом сама ракета находится в стабильном состоянии. Роскосмос сообщил, что запуск запланирован на 03.19 5 декабря мск, передает ТАСС.

Напомним, это третий перенос старта. Причиной первого переноса, как сообщал Роскосмос, стал «ветер на высотах». После этого Франция попросила Роскосмос отложить пуск из-за «неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации».