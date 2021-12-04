 

Госдеп поблагодарил Россию и Китай

04.12.2021, 4:44, Новости дня
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США благодарны РФ и Китаю за позицию Москвы и Пекина на переговорах с Ираном по ядерной программе, сообщила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Шерман выразила сожаление в связи с тем, что «Иран не явился на этот раунд» переговоров в Вене «с серьезными целями». Однако США «чрезвычайно благодарны не только европейским партнерам», но и «России с Китаем, которые решали вместе» с США и Европой «задачу обеспечения того, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерное оружие». США надеются, что Тегеран «серьезно подумает» о ходе переговоров и «будет готов к серьезному взаимодействию на следующем раунде».

Седьмой раунд переговоров в Вене по возвращению к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий стартовал 29 ноября и финишировал 3 декабря, передает ТАСС.



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