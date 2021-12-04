Мнение: Фронда непутёвых михеевых

Наткнулся на забавное видео – отвакцинированный двумя уколами Спутника Серега Михеев (правая рука одного из главных пропагандистов В.Соловьева, не вылезающий из его ток-шоу на телеканале “Россия”) в прямом эфире государственной радиостанции позволяет себе ужасную крамолу: во-первых, признаёт, что “большинство населения против куар-кодов”, а потом, распоясавшись окончательно, посягает и вовсе на святое: начинает подвергать сомнению действенность и пользу… прививки!

И в принципе – это тенденция. Петра Толстого, бывшего второго по рангу пропагандиста, орудовавшего в эфире Первого канала, идейные борцы за принудительную вакцинацию уже записали в “тайные антиваксеры” и предали анафеме – тоже “позволял себе” сомнения в правильности курса; теперь вот Михеев. Осталось дождаться, чтобы гневную филиппику в адрес “бесполезных вакцин” произнес сам Соловьев.

Отчего вдруг появляются уже и такие матерые перебежчики из лагеря ковидобесов? Причина, надо полагать, одна: ВРАЖДЕБНАЯ СРЕДА. Все-таки пропагандисты-шоумены – они как женщины: желания начальства – закон, но помимо этого они еще и хотят нравиться. А тут они видят, что их буквально “бросают под танки”: заставляют отстаивать от своего имени абсолютно непопулярные решения властей. На что накладывается и второе соображение, не менее противное всей этой братии “государственников”: ведь тот же Михеев на пропагандистском поприще специализируется на “разоблачении тлетворного западного влияния” и “прогнившего либерализма” (опять же – “пришедшего к нам с Запада и идейно чуждого русскому народу”) – а его вынуждают поддерживать оголтелую “ваксерскую” кампанию… пришедшую в страну оттуда же! Которая к тому ж (как с самого начала думает подозрительный Михеев) скорее навязана властям РФ, чем является их порождением. Михееву, который все ж дураком никогда не был, очевидно, приходило в голову, что одновременно “разоблачать происки Запада” и настаивать на сомнительных практиках, пришедших оттуда же – как-то странно для “государственника”.

И как результат – мы видим, как эти ребята практически открыто нарушают свою партийную, да и производственную дисциплину (забавно, кстати, проследить в этом ролике за реакцией собеседника Михеева, в должности “младший агитпропработник”: тот явно был настолько ошарашен тем, что себе позволяет “товарищ полковой замполит”, что аж заикаться стал).

Вот, кстати, среди наших “либералов” (как тот же Пархоменко с “Эха Москвы”) дисциплина на высоте – почти как в армии: они тоже, понятно, несколько охреневают от того, что им приходится пропагандировать какую-то “вакцину Спутник” презираемого всеми фибрами “отечественного производства” – причем по условиям задачи нельзя даже заикаться о том, что ничего хорошего в России произведено быть не может, и надо, КОНЕЧНО ЖЕ, прививаться “проверенными вакцинами Пфайзер и Модерна высочайшего качества”. Возникает аналогичная двусмысленность, как у Михеева – непонятная целевой аудитории Эха Москвы: с одной стороны, ты каждый день доказываешь на примерах, что ничего хорошего, кроме пыток, в России произвести не могут и чуть ли не генетически неспособны… и тут же добавляешь, не моргнув глазом (порой в рамках одной передачи), что вот отечественную вакцину сварили на славу, просто не к чему придраться, ничем не хуже лучших западных аналогов, надо бежать и прививаться сегодня же!

И, в отличие от “государственников” – никаких попыток бунта, долдонят то, что положено, не отклоняясь ни на йоту! Сказано хвалить Спутник – будем хвалить Спутник!

Михееву еще учиться и учиться.

Откуда такая дисциплинированность? Опять же – ответ очевиден: наши “либералы” давно привыкли, что “глубинный народ” их ненавидит, и отвечают ему тем же: сознание, что ты пропагандируешь вещи, народу ненавистные и непонятные, хорошего “либерала” только бодрит. А вот Михеевы и иже с ними изнежены, привыкли говорить что-то государственническое, приятное широкой аудитории – мы самые сильные, нас все обижают, мы еще всем покажем, у нас особая духовность и т.п. Идти в штыковую сквозь явное неприятие не обучены-с.

Вывод из всего этого простой: в случае обострения – всех этих михеевых и прочих гвардейцев кардинала Соловьева сомнут железные колонны очередных латышских стрелков с оловянными глазами, не знающие жалости, сомнений и колебаний. Порядок бьет класс. Чье начальство старше – тот и побеждает.