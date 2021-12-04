 

Мнение: Подмена показателей

04.12.2021, 4:12, Разное
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Ввиду полного провала кампании вакцинации (даже со всеми натяжками, фальсификациями и уже нескрываемой массовой покупкой сертификатов число полностью вакцинированных составляет 40 процентов, которые смог режим натянуть за год кампании) теперь власть оперирует показателем «коллективный иммунитет», в который она включает привитых хотя бы раз и официально переболевших. Такой примитивной манипуляцией удается рапортовать о 54 процентах коллективного иммунитета населения. До заявленных 80 процентов такими темпами режим должен идти как минимум еще полгода, но тут начинается проблема. Точнее, две.

Первая — это начинается «выбывание» вакцинированных, которым поставили срок годности год. Теперь для возвращения в статистику им придется проходить ревакцинацию, а это отдельная кампания. Вторая проблема — остающиеся неохваченными заботой государства составляют крайне неуступчивую группу населения, которая упорно сопротивляется насильственному осчастливливанию.

Кремлевские вакцинаторы будут решать эту проблему, бросая под укол подростков. Подготовка идет полным ходом. В Санкт-Петербург завезены уже 240 тысяч доз детской вакцины. Из телевизора несется истошный вой про «надо спасать молодое поколение, не уколем — оно вымрет поголовно». На родителей начинают оказывать давление. С нового года нужно ожидать массовую волну насилия в отношении детей и родителей — тем более, что начнется второе полугодие, и детей могут просто не допустить до занятий, если они не пройдут процедуру.

Однако у последователей доктора Менгеле явно дела идут не блестяще. Отсюда и необходимость в подтасовках и манипуляциях. Их коллеги-еврофашисты закалывают население уже по третьему-четвертому разу, а в отдельных местностях речь идет и о пятой прививке. Российские не тянут. Что в очередной раз демонстрирует: они понятия не имеют о народе, которым они пытаются управлять.

Источник: Эль Мюрид



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