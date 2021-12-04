 

«Потрёпанная» рождественская ель из Норвегии разочаровала британцев

04.12.2021, 3:56, Новости дня
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Британцы посетовали на «потрёпанную» рождественскую ель на Трафальгарской площади в центре Лондона, которую Великобритании ежегодно дарит Норвегия, пишет The Independent. Тем не менее посол Великобритании в Норвегии Ричард Вуд поспешил выступить в защиту подарка, отметив, что подавляющему большинству ель понравилась.


Reuters

Каждый год, начиная с 1947 года, Норвегия дарит жителям Великобритании рождественскую ель в знак благодарности за поддержку во время Второй мировой войны. Как отмечает The Independent, обычно Осло дарит Лондону 50 — 60-летнее дерево высотой более 20 м и оно занимает почётное место на Трафальгарской площади в центре британской столицы. 

Однако британцы обратили внимание на то, что обычно величественное дерево в этом году выглядит «потрёпанным». В социальных сетях жители Лондона задались вопросом, чем Великобритания расстроила Норвегию, что получила ель, которая напоминает «наполовину ощипанную курицу».

«Норвегия всегда присылает нам великолепную ёлку, которую мы с гордостью устанавливаем на Трафальгарской площади. Чем мы расстроили Осло в этом году?» — написал один из пользователей в Twitter. «В этом году Норвегия отправляет ёлку частями? Когда прибудут остальные ветки?» — поинтересовался ещё один пользователь.

Here is the Trafalgar Square tree in daylight. pic.twitter.com/QBgnElcWLh

— dan barker (@danbarker) December 1, 2021

Между тем другие сочли присланную ель идеальной метафорой для всех, кто пережил 2021 год. «Мы все в этом году усталое, растрёпанное дерево на Трафальгарской площади», — сыронизировал британец.

Посол Великобритании в Норвегии Ричард Вуд поспешил выступить в защиту ели, заявив, что хорошо, что «Twitterэто не реальная жизнь». «Рождественская ёлка на Трафальгарской площади нравится подавляющему большинству людей. И это удивительный жест со стороны жителей Осло», — приводит издание слова Вуда, который разместил видео, на котором срубленное в норвежском лесу дерево выглядит значительно более пушистым.

Официальный аккаунт рождественской ели на Трафальгарской площади в Twitter решил воспользоваться повышенным вниманием к дереву, пригласив британцев на ежегодную церемонию зажжения огней на ёлке, пишет The Independent.



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