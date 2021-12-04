 

Илон Маск развеселил поклонников новой прической

04.12.2021, 3:50, Новости дня
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сбрил виски и стал похож на персонажа из «Пятого элемента», чем развеселил пользователей и подписчиков социальной сети.

Миллиардера в новом образе сфотографировали в аэропорту Майами, куда он прибыл 1 декабря. На размещенных снимках запечатлены густые волосы Маска и его выбритые виски. Журналисты Daily Mail предположили, что мужчина сделал процедуру пересадки волос, так как на фотографиях 20-летней давности на его голове видны проплешины.

Прическа миллиардера не оставила равнодушными пользователей Twitter. Одни сравнили его со злодеем из фильма «Пятый элемент», другие с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а юзер @Lord-AG предположил, что у Маска случился кризис среднего возраста.

Ранее Илона Маска назвали самым популярным иностранцем в России.



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