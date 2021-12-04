Власти Молдавии обещали не допускать задолженности Газпрому

Молдавия больше не допустит задолженности Газпрому, из-за которой возникнет угроза отключения газа, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

«Не думаю, что снова может возникнуть такая ситуация. Я постоянно поддерживаю контакт с «Молдовагазом» по этому вопросу», – сказал он, добавив, что часть расчетов за ноябрь уже направлены Газпрому досрочно.

Спыну также сообщил, что «Молдовагаз» почти оплатил газ за ноябрь и в скором времени начнет платить за декабрь». Как сообщил вице-премьер, «есть время, будут и необходимые для этого субсидии со стороны государства». Однако Спыну указал, что из-за роста тарифов и цен есть риски роста неплатежей со стороны населения, «Молдовагаз» эти риски «учитывает», передает ТАСС.

Он заявил, что власти страны предоставили гражданам компенсации, максимальные из которых составили более 500 лей (около 30 долларов). При этом Спыну подчеркнул, что «Молдовагаз» не является госпредприятием, это «коммерческая компания, которая должна справляться со своими проблемами», а потому подобные меры не могут быть постоянными.

Правительство Молдавии в декабре объявит тендер для отбора международной компании, которая проведет аудит исторического долга Газпрому со стороны «Молдовагаза». Спыну отметил, что «за аудит заплатит Молдавия, так как это в ее интересах».

Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.