 

Малахов вспомнил, как был «мальчиком на побегушках»

04.12.2021, 3:50, Новости дня
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Телеведущий Андрей Малахов рассказал, как бегал за кофе и водкой для «старших коллег по цеху», когда работал младшим редактором.

«Идеалы и химеры телевизионного центра», – написал он в Instagram, сообщив, что работа на телевидении всегда была его «детской мечтой». Он признался, что мечтал «ровно в 21.00 выходить в эфир программы «Время». Как сообщил Малахов, «наивное, детское желание исполнилось с разницей в 1 минуту: на протяжении 16 лет ровно в 20.59 заканчивался эфир» его ток-шоу.

Он рассказал, что «с приходом на телевидение от химер избавился практически сразу». По словам Малахова, «атмосфера праздника», о которой он «грезил и наблюдал через «синий экран» – это результат работы профессионалов, а не реальная жизнь телецентра». Он сообщил, что «одной недели хватило студенту журфака МГУ, чтобы усомниться в своих прежних желаниях», появилось «желание бросить и не возвращаться», но «произошло иначе».

Когда Малахов «получил работу младшего редактора», он переехал «жить в студию», а «бегство от «пьяного веселья в общежитии», обратилось в утренние походы за кофе и вечерние – за водкой для старших коллег по цеху». «Но «мальчик на побегушках» питался информацией. Наблюдая за мастерами, жадно впитывая тонкости, нюансы и тайны профессии. Этому не учат в институтах. Ничем не примечательная роль «сына полка» имела свои преимущества», – сообщил он.

«Череда открытий, сомнений и даже споров с самим собой, вылилась в неожиданные события. Сомневаясь в себе, боясь сцены и камеры, живя в чьей-то тени мы только думаем, что незаметны. Все это время нас видят и оценивают. Если ты по-настоящему любишь свое дело, принимая все и продолжая его искренне любить, то обязательно произойдет что-то волшебное. И оно произошло, одним летним днем…» – говорится в сообщении.

В августе 2017 года – после более 20 лет работы на Первом канале – Малахов покинул шоу «Пусть говорят» и перешел к главному конкуренту Первого – каналу «Россия 1». Спустя год после смены работы Малахов признался, что на Первом канале его недостаточно ценили. А еще позднее он раскрыл размер своей зарплаты на прежней работе, отметив, что Иван Ургант и Владимир Познер получали больше.



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