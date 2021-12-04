CNN – рекордно низкая рождаемость — только начало, в этом году в Китае может быть зафиксирован отрицательный рост населения

В 2020 году рождаемость в Китае составила 8,5 рождения на 1000 человек — это самый низкий показатель за последние десятилетия, пишет CNN. Однако, как предупреждают эксперты, дальше демографический кризис может лишь усугубиться. С учётом действующих тенденций уже в текущем году в Поднебесной может быть зафиксирован отрицательный рост численности населения.



Reuters

Уровень рождаемости в Китае за 2020 год оказался на рекордно низкой отметке и нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшее время ситуация может исправиться, пишет CNN.

Как указано в ежегодном докладе Государственного статистического управления КНР, в прошлом году в стране было зафиксировано всего 8,5 рождения на 1000 человек. Это самый низкий показатель с 1978 года, когда ведомство начало выпускать свой доклад, и с 1949 года — по другим официальным данным.

Рождаемость впервые оказалась ниже двузначных чисел, и это — яркий признак ухудшения демографического кризиса в стране с населением 1,4 миллиардов человек.

Последняя масштабная перепись населения показала, что в 2020 году в Поднебесной родилось всего 12 миллионов детей — на 18% меньше, чем в 2019 году.

Демографы уже давно предсказывают, что численность населения КНР в ближайшие десятилетия будет сокращаться. Однако теперь некоторые эксперты полагают, что этот процесс начнётся гораздо раньше, чем предполагалось.

«По нашим ориентировочным прогнозам, основанным на предварительных данных, в 2021 году по стране будет около 10 миллионов рождений или даже меньше, — считает специалист по экономике из Пекинского университета Джеймс Лян. — И, конечно, учитывая этот показатель, самой важной новостью будет то, что население Китая, вероятно, начнёт сокращаться».

Как отмечает CNN, Лян не единственный эксперт, который даёт столь тревожный для Пекина прогноз. Независимый демограф из Гуанчжоу Хэ Яфу написал в соцсетях в ноябре: «Велика вероятность, что численность населения Китая в 2021 году войдёт в стадию отрицательного роста». Ещё в мае по результатам переписи населения Хэ прогнозировал такой исход на 2022 год. «Но сейчас мне кажется, что мой прогноз полгода назад был чересчур оптимистичным», — признал эксперт в своём посте.

По мнению Хэ, исходя из последних данных, представленных местными властями в Китае, число новорождённых в 2021 году может варьироваться между 9,5 миллионов и 10,5 млн. Учитывая, что в последние годы число смертей по стране в среднем составляло 10 млн, если рождения окажутся на нижней отметке прогноза, «значит, для населения будет зафиксирован отрицательный рост», рассуждает китайский демограф.

Канал обращает внимание, что с проблемой спада рождаемости сегодня столкнулась не только КНР, но и многие другие страны. Однако в Поднебесной эта тенденция ощущается намного сильнее из-за того, что здесь в течение нескольких десятилетий действовала политика «одна семья — один ребёнок», искусственно контролировавшая рост населения. В рамках борьбы с назревшим кризисом рождаемости в 2015 году китайские власти разрешили семьям заводить по два ребёнка. Но после небольшого скачка число новорождённых продолжило сокращаться с каждым годом, из-за чего в этом году Пекин дал зелёный свет на семьи с тремя детьми. Но эксперты сомневаются, что эта политика сможет радикально изменить существующую динамику.

В прошлом году суммарный коэффициент рождаемости в Китае составил 1,3 рождения на одну женщину — это один из самых низких показателей в мире, даже ниже, чем в Японии, где он держится на отметке 1,34. При этом ВВП на душу населения в КНР составляет лишь четвёртую часть от японского, а система соцобеспечения работает не слишком эффективно. Среди немногих стран с ещё более низким коэффициентом рождаемости, чем в Китае, оказались Сингапур и Южная Корея.

«Для Китая плохие новости, конечно, заключаются в том, что это не конечный показатель и КНР продолжит движение к самым низким отметкам, так что уже очень скоро здесь будет так же, как в Сингапуре и Южной Корее. Если взять большие города в Китае вроде Шанхая или Пекина, там суммарный коэффициент рождаемости уже самый низкий в мире — где-то 0,7», — комментирует Джеймс Лян. Эксперт предупреждает, что на фоне стремительно стареющего населения такая ситуация может негативно отразиться на экономическом росте и социальной стабильности, поскольку обеспечить большее число пожилых людей непросто, когда в стране мало молодых.

«Самое большое опасение состоит в том, что Китай утратит преимущество обширного населения, ведь сейчас он самый большой рынок практически для всего. Из-за таких масштабов в стране очень эффективно работают цепочки поставок. Потенциал для инноваций может оказаться не таким богатым, когда в стране будет лишь половина от всей молодёжи сегодня», — рассуждает Лян.

В данный момент из-за неблагоприятных экономических условий всё больше молодых людей в КНР откладывают брак или отказываются от него вовсе, добавляет CNN. В 2020 году число зарегистрированных отношений сократилось до 8,1 миллионов — это на внушительные 40% меньше, чем в самый «брачный» за последнее время 2013 год.

На протяжении десятилетий местные власти вынуждали женщин делать аборты, если в семье могло родиться больше одного ребёнка. А сейчас правительство развернуло целую кампанию, призывающую пары рожать больше детей и обеспечивающую различные бонусы молодым родителям вроде денежных выплат, субсидий и увеличенного оплачиваемого декрета.

Только, как полагает Лян, многих женщин такая политика может не только не убедить, но и отпугнуть от потенциального пополнения семейства, поскольку в длительном отпуске по уходу за ребёнком, да ещё и за счёт работодателя, они будут переживать за сохранность своего рабочего места. А деньги семье с детьми очень нужны, ведь растить ребёнка в Китае дорого, особенно для среднего класса, где родители хотят дать детям лучшие условия для развития.

Хотя определённые программы для поддержки молодых родителей уже действуют, Лян считает, что их недостаточно. По его словам, центральное правительство должно разработать большую программу соцобеспечения для семей с детьми, отведя под неё какой-то процент ВВП, а также решить проблему с яслями и детскими садами. По данным Xinhua, в настоящее время лишь 5% детей младше 3 лет в Китае ходят в ясли и только 20% из таких учреждений — государственные.

Но есть также и более глубинные структурные проблемы, которые препятствуют росту рождаемости. Среди причин повременить с детьми многие пары называют высокую стоимость недвижимости и образования, особенно в крупных городах. В этом году власти начали закручивать гайки в системе образования и ввели запрет на частное репетиторство, которое давало тяжёлую финансовую нагрузку на многие семьи. Хотя правительство это не признаёт напрямую, среди общественности распространено мнение, что такие меры были приняты для стимулирования рождаемости.

На взгляд CNN, возможно, это лишь первые решительные действия со стороны китайских властей, которые после нескольких лет выжидания осознали всю серьёзность проблемы и теперь демонстрируют намерение её решать.

По оценкам Ляна, при самом оптимистичном и реалистичном развитии событий Китай может достичь суммарного коэффициента рождаемости на уровне Европы — 1,6 или 1,7 рождения на женщину. «Но это очень сложно. Здесь идёт речь о том, чтобы потратить 5 процентов ВВП на стимулирование рождаемости или урегулировать проблемы с недвижимостью и образованием. На самом деле, даже поддерживать 1,3 уже нелегко», — убеждён эксперт.