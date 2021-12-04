 

Более 1,2 млн доз ЭпиВакКороны направили в регионы РФ

04.12.2021, 2:56, Новости дня
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Российские регионы получат более 1,2 млн доз вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона». Препарат направили в регионы, он поступит в ближайшее время и будет распределен по пунктам вакцинации, сообщили в ГНЦ «Вектор».

«В РФ продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. 24 ноября начались отправки в регионы новой партии вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированной 13 октября 2020 года», –  передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Большое количество вакцины получат Петербург (76,6 тыс. доз) и Кемеровская область (52,9 тыс. доз). В ближайшее время вакцина будет распределена по пунктам вакцинации.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания «Герофарм» выпустила первую партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».



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