Ургант поделился воспоминаниями о детстве и бабушке

Телеведущий Иван Ургант в соцсетях поделился воспоминаниями о том, как проводил время со своей бабушкой Ниной Ургант, которая скончалась в пятницу.

«А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете…Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня», – сообщил он в Instagram.

Ургант поделился воспоминаниями: «Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. «Ванята, приезжай», – и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты».

«А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…» – рассказал Ургант.

Напомним, народная артистка РФ Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Нина Ургант – советская и российская актриса театра и кино. Известна любителям кино по роли в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление», по роли Люси в фильме «Я родом из детства». Наиболее известная роль артистки – роль медсестры Раи в фильме «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова.