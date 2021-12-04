GT – полная вакцинация и отрицательный тест — организаторы рассказали, что потребуется от зрителей на Олимпиаде в Пекине

Для доступа в Государственный дворец спорта в Пекине, где будут проходить соревнования в рамках Олимпиады, зрители должны быть полностью привиты и иметь отрицательный тест на коронавирус за последние 48 часов, сообщил Global Times главный эксперт по профилактике COVID-19 на объекте Бао Вэньхуа. Впрочем, по словам организаторов, окончательное решение по допуску болельщиков на мероприятия будет приниматься по обстановке.



Reuters

Зрители, которые придут в Государственный дворец спорта в Пекине для того, чтобы посмотреть Олимпийские игры, должны быть не только полностью привиты, но также иметь отрицательный тест на нуклеиновые кислоты коронавируса за последние 48 часов. Об этом китайской газете рассказал главный эксперт по профилактике COVID-19 на объекте.

Хотя в период зимней Олимпиады болельщикам не потребуется практиковать систему «замкнутого кольца», как спортсменам и журналистам, у зрителей, появляющихся на спортивных объектах, всё равно должны быть все необходимые прививки и отрицательный тест, заявил директор по контролю над распространением заболеваний в Государственном дворце спорта Бао Вэньхуа.

Как напоминает издание, на стадионе во дворце спорта, где будут проходить хоккейные матчи, могут разместиться в общей сложности порядка 18 тыс. зрителей. В период Олимпиады с учётом антиковидных мер и рассадки людей, задействованных в проведении соревнований, общественности будет доступно около 6 тыс. мест. Впрочем, пока окончательное решение относительно того, будут ли вообще пускать простых болельщиков, принято не было.

«Число доступных мест зависит от эпидемиологической обстановки в Пекине и по всей стране на момент проведения соревнований», — пояснил представитель Государственного дворца спорта Лэй Мин. По его словам, если к тому моменту ситуация будет благоприятная, есть вероятность, что организаторы откроют больше мест для общего доступа. Но в случае ухудшения обстановки может выйти и так, что зрителей во дворец не будут пускать вовсе. Лэй также добавил, что на стадионе через одно сиденье будут стоять перегородки, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В период Олимпиады все спортсмены, журналисты и технический персонал, включённые в системы «замкнутого кольца», будут ежедневно сдавать тесты на COVID-19 и допускаться на объекты только при условии отрицательного результата, отметил Бао Вэньхуа. Технический персонал вступит в систему за несколько дней до начала соревнований, а выйти из неё сможет только в марте — по окончании Паралимпийских игр.

Как подчеркнул Бао, все контакты между людьми в «замкнутом кольце» и внешним миром будут приостановлены. Если извне потребуется передать какие-то вещи, для этого будет использоваться специальное хранилище. Спортсмены и персонал не могут перемещаться между объектами самостоятельно — им предстоит пользоваться отдельными автобусами-шаттлами. Это необходимо, чтобы не допустить контактов с людьми, находящимися вне кольца.

По информации Global Times, позднее в декабре оргкомитет Олимпийских игр в Пекине обнародует финальную версию руководства по антиковидным мерам, в которой более подробно будут описаны требования для технического персонала и спортсменов.