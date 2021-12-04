 

Писатель Быков: В России осталось два вида новостей. Это меньше, чем в 1970-е

04.12.2021, 2:06, Новости дня
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“Вообще в России осталось два вида новостей – смерти и уголовные преследования; в 70-е [годы прошлого столетия] было разнообразней – то домну возведут, то в космос полетят на рекордные полгода, то разрядка международной напряженности, которая у нас уже лет 10 ничем не разряжается”, – считает он.

По словам писателя, в России “безвременье, и кругом враги, и абсурд, и жестокость, и глупость”.

“Ненадолго. Говорю же: не 70-е. Почему-то именно сейчас появилось у меня твердое чувство, что мы вступаем в год великого перелома. […] Мне представляется, что год спустя, к декабрю 2022 года, все в России будет обстоять значительно лучше, чем сейчас. Менее глупо. Менее жестоко. Более перспективно. Как это сделается – понятия не имею. Понимаю, что подставляюсь. Но умолчать или в очередной раз отделаться частными выводами было бы неправильно”, – объяснил Быков.

Контекст:

В 2021 году в России усилились преследования оппозиционных политиков и независимых СМИ. В частности, оппозиционера Алексея Навального отправили в колонию, а масс-медиа объявляют иностранными агентами, что усложняет работу журналистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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