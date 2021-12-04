В ВОЗ считают чрезмерной мерой запрет на транспортное сообщение со странами, где обнаружили штамм “Омикрон”

“Линдмейер […] отметил, что полный запрет на транспортное сообщение с Южной Африкой и Ботсваной, введенный некоторыми правительствами, в ВОЗ считают чрезмерным шагом, хотя и допустил, что подобное решение может быть целесообразным для тех стран, чьи системы здравоохранения рискуют не справиться с новым наплывом больных”, – говорится в сообщении.

В ВОЗ считают, что “странам лучше подготовить свои системы здравоохранения к возможному потоку инфицированных”, потому что штамм “Омикрон” “с высокой долей вероятности” скоро распространится везде.

“Давайте не будем паниковать, давайте дождемся информации, которая поможет нам оценить риск и принять соответствующие меры. И давайте не будем хвататься за голову с каждой новой порцией информации, нам нужно видеть всю картину, чтобы оценить ситуацию”, – подчеркнул Линдмейер.

Сейчас в мире доминирует штамм “Дельта”, на него приходится около 90% инфицирований.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

По последним данным, штамм “Омикрон” обнаружен в 38 странах.

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