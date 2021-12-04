В Москве опровергли подготовку восстановления полноценной работы посольств РФ и США

В Москве заявили, что не соответствует действительности информация о подготовке черновика документов Россией и США по восстановлению выдачи виз дипломатам и работы посольств.

Отмечается, что от РФ поступили предложения, но отклика никто не получил, а США добиваются реализации своих требований, которые Москву не устраивают, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее Washington Post сообщала, что официальные лица США в ходе венской встречи с российскими коллегами 17 ноября договорились о выдаче виз сотрудникам посольства США, тему решено доработать в декабре.

Также сообщалось, что из-за нехватки кадров американскому послу в Москве Джону Салливану приходится выполнять функции уборщика.

Напомним, в Москве заявили о готовности ответить, если США продолжат настаивать на отъезде 55 российских дипломатов.