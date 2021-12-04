 

Посол Украины в Германии предъявил новому канцлеру список требований

04.12.2021, 2:03, Новости дня
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал будущего канцлера Германии Олафа Шольца сделать предупреждение РФ сразу после своего избрания. Он потребовал пригрозить новым пакетом санкций из-за якобы скорого нападения на Украину.

«Риск нового военного нападения РФ на Украину никогда не был выше, чем в эти недели. Речь идет о выживании Украины как независимого государства», – сообщил Мельник изданию Bild, передает Страна.ua.

По мнению дипломата, необходим «жесткий каталог суровых карательных мер», который нужно представить не позднее 8 декабря.

Он должен включать в себя «полный остракизм России» со стороны международных организаций, полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, нефти, угля и другого сырья, полный запрет немецких инвестиций в Россию, замораживание российских государственных активов за рубежом, отключение от SWIFT.

По словам политика, чтобы предотвратить катастрофу, нужно что-то большее, чем просто предупреждение. Мельник призвал Шольца сразу после избрания продемонстрировать «все серьезные последствия нападения на Украину». 



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