 

Fitch подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне

04.12.2021, 1:42, Новости дня
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Долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента РФ подтвержден на уровне «BBB», сообщило международное рейтинговое агентство Fitch.

Кредитный рейтинг, как заявило агентство, «поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов». Рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом, передает ТАСС.

Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «F2». По мнению Fitch, риск санкций и ограниченные перспективы структурных реформ в некоторых сферах продолжают сдерживать рейтинг, передает РИА «Новости».

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что «позитивно оценивает решение агентства». Он отметил, что «среди факторов, обусловивших данное решение, агентство называет наиболее низкий уровень государственного долга РФ среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов и надежную макроэкономическую конструкцию, выстроенную правительством и Банком России». «Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков», – говорится в сообщении.

В 2019 году Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте до инвестиционного уровня «BBB». После этого Минфин объявил о возврате суверенного рейтинга РФ на досанкционный уровень.



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