 

Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию

04.12.2021, 1:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из-за санкционного давления Белоруссия может потерять государственность, а ЕС – навсегда потерять Белоруссию, сообщил глава МИД страны Владимир Макей.

Макей подчеркнул, что «никто не окажется в выигрыше», так как Белоруссия «рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться», а ЕС «навсегда потеряет Беларусь». Минск «сделает все» для сохранения белорусской государственности, заверил он, добавив, что потеря Белоруссии «абсолютно не в интересах Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Министр считает, что определенное понимание этого в Европе «есть, но, к сожалению, в силу устоявшихся поведенческих традиций здесь это мнение обсуждается кулуарно из-за боязни быть подвергнутым критике со стороны так называемого общественного мнения своих стран или так называемых свободных средств массовой информации своих стран».

По словам министра, в ЕС «существует такой сложный бюрократический механизм, когда, условно говоря, транспортный отдел может принять свои санкции, политический отдел может принять свои санкции». «Даже вчера, встречаясь с рядом коллег, когда я говорил, что вы же сегодня собираетесь ввести санкции, они были удивлены. Говорят, что «мы еще пока не обсуждали на нашем уровне, на уровне министров иностранных дел, окончательное введение санкций», – сказал он.

Макей заявил, что решение о новых санкциях против Белоруссии «проходило какое-то обсуждение», но «во-первых, не все были согласны с введением этого пакета санкций», а «во-вторых, не все даже четко представляли, что именно 2 декабря будут введены эти санкции». По словам министра, с заявлением Минска «о том, что через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей, согласны очень многие», у «здравомыслящих коллег есть понимание, что надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации».

Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Telegraph – министр обороны Британии назвал Россию «угрозой номер один»

13.07 / Венгрия опровергла информацию об открытии границ для россиян

26.05 / Американская полиция разыскивает Мерилина Мэнсона по обвинению в нападении. Ему грозит $2 млн штрафа или тюремный срок

19.04 / Эксперты объяснили претензии ФАС к Google из-за доминирования YouTube на рынке видеохостингов

06.11 / Устроившие стрельбу водители из свадебного кортежа задержаны в Волжском

28.09 / Захарова отреагировала на удаление немецких каналов RT на YouTube

27.05 / Air France отменила еще один рейс в Москву

29.12 / Главный инфекционист предрек США «всплеск» COVID-19 после праздников

30.04 / Сенат США утвердил Нуланд на посту заместителя госсекретаря

03.10 / Fox – санитарное ведомство США тратит миллиарды не на охрану здоровья населения, а на политику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика