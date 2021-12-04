Эстония выразила беспокойство за безопасность Европы

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что обеспокоен «концентрацией российских войск в непосредственной близости от границ Украины».

По словам Кариса, «дальнейшая возможная эскалация ситуации была бы крайне опасной и поставила бы под угрозу безопасность не только Украины, но и Европы в целом». Он встретился в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем, передает РИА «Новости».

Карис также призвал сохранить давления на «режим Лукашенко» в Белоруссии. По его словам, «печально, что в одной из европейских стран на сегодня насчитывается почти 900 политических заключенных». Президент Эстонии заявил, что «их положение ужасает, и в обществе царит общее чувство страха».

Напомним, в Пентагоне призывали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.