 

В Украине сделали 25 млн прививок от COVID-19, дело Семенченко направили в суд. Главное за день

04.12.2021, 1:14, Новости дня
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В Украине сделали больше 25 млн прививок от COVID-19

43,8% взрослого населения Украины получили минимум одну прививку против COVID-19, а 37,2% прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

В стране сделали 25,16 млн прививок от COVID-19.

Дело Семенченко направлено в суд

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование, в котором фигурирует бывший народный депутат Семен Семенченко, и направила обвинительный акт в Шевченковский районный суд Киева.

По данным СБУ, у следствия есть доказательства организации экс-нардепом террористического акта в июле 2019 года. Речь идет о выстреле из ручного противотанкового гранатомета в здание, где расположен телеканал “112 Украина”.

Байден заявил о мерах для сдерживания России

Президент США Джо Байден 3 декабря во время пресс-конференции заявил, что готовит меры для президента РФ Владимира Путина, чтобы сдержать его от агрессии против Украины.

Президент США подчеркнул, что находится в постоянном контакте с союзниками в Европе и Украине.

“Омикрон” подтвердили уже в 38 странах

Штамм коронавируса “Омикрон” обнаружен уже в 38 странах, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Она отметила, что доминирующим пока остается штамм “Дельта”.

Из “красной” зоны могут выйти девять областей Украины

На следующей неделе девять областей Украины могут выйти из “красной” зоны эпидемической опасности, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Какие это регионы, он не уточнил.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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