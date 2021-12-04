 

Госбюджет Украины на 2021 год перевыполнен по доходам – глава Минфина

04.12.2021, 1:14, Новости дня
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“По состоянию на 1 декабря бюджет по доходам перевыполнен на 41 млрд грн, это при том, что мы уже три раза вносили изменения в бюджет с учетом скорректированных планов”, – сказал он.

По словам министра, есть “подушка” перевыполнения доходов, благодаря которой госбюджет по итогам года можно удержать в рамках планируемых параметров.

Журналистка уточнила, какие сферы “выстрелили”, чтобы наполнить госбюджет.

“В первую очередь это качество администрирования НДС, далее – я бы сказал, налог на прибыль, очень способствовала конъюнктура для наших металлургов, для аграриев, они уплатили достаточно приличный налог на прибыль. И другие отрасли. То есть потребительский спрос сформировал дополнительные возможности, которые пошли в том числе в бюджет”, – объяснил Марченко.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020 года. Изначально доходы в нем были установлены на уровне 1,084 трлн грн, а расходы – 1,320 трлн грн. 

В госбюджет в течение года вносили изменения – увеличивались и статья доходов, и статья расходов.

15 сентября Кабинет Министров утвердил и зарегистрировал в Раде проект госбюджета Украины на 2022 год. Доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, расходы – 1,466 трлн грн. Предельный дефицит снижен до 3,5% по сравнению с бюджетом на 2021 год.

Верховная Рада 2 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №6000 о государственном бюджете на 2022 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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